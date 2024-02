Movie Park mit großer Ankündigung – Besucher rasten aus: „Jippie“

Der Movie Park in Bottrop ist bekannt für sein großes Programm an abwechslungsreichen Shows, die Besucher bei ihrem Ausflug genießen können. Zwischen Achterbahnen, Wasserfahrten und Free-Fall-Tower sorgen zahlreiche Schauspieler und Stuntleute tagtäglich für ein spektakuläres Programm. Nun hat der Freizeitpark auf Facebook eine Ankündigung gemacht, die bei den Besuchern auf große Begeisterung stieß.

Movie Park: Ankündigung für den Winter

Im vergangenen Jahr hatte der Freizeitpark zum ersten Mal auch im Winter geöffnet. Hier war alles amerikanisch und so richtig Hollywood-mäßig angehaucht. Bunte Lichterketten, Besuche bei Santa Claus und vor allem zehn neue Shows kamen bei den Gästen mehr als gut an. Als die Weihnachtszeit vorbei war, waren viele schon traurig. Nun ist klar: Das Hollywood Christmas kehrt auch 2024 zurück in den Movie Park.

„Nach einer kurzen Drehpause könnt Ihr dann im Winter gemeinsam mit S.A.D. die Fortsetzung von Movie Park’s Hollywood Christmas erleben!“ verkündet der Moviepark in einem Beitrag. Nach einer kurzen Pause im November wird es am 29. November wieder weitergehen. Wie auch im letzten Jahr sind die Öffnungszeiten 2024 immer am Wochenende von Freitag bis Sonntag im Dezember geplant.

Besucher außer sich

Die Nachricht, dass es nach den Frühlings- und Sommermonaten dann im Winter mit S.A.D. die Fortsetzung von Movie Park’s Hollywood Christmas weitergeht, begeistert die Fans des Movie Parks. „Jippi auch in diesem Winter kann man den MP besuchen“, freut sich ein Besucher. Auch eine andere Userin zeigt ihre Freude: „Ich freue mich riesig, dass Hollywood Christmas weiter geht. Es war alles so mega schön.“

Bis es so weit ist und die Besucher im Movie Park die Fortsetzung von Movie Park’s Hollywood Christmas erleben können, dauert es noch einige Monate. Bis dahin können sich die Fans datierte Tickets zu den anderen Shows reservieren, wie die Veranstalter verkünden. Wer schon weiß, welcher Drehtag in 2024 perfekt für einen Besuch im Park ist, der kann sich nun eine dafür datierte Tageskarte im Onlineshop ab 29,90 Euro reservieren.