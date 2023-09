Movie Park: Besucher rätseln über Entdeckung – Freizeitpark klärt auf

Bald hat das Warten ein Ende. Am Samstag (30. September) startet das Halloween-Festival im Movie Park. Viele Adrenalin-Junkies können es kaum mehr abwarten, bis sie endlich die beiden neuen Attraktionen des Horror-Spektakels ausprobieren können.

Für das alljährliche Highlight musste der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen in den vergangenen Wochen im Park reichlich Vorbereitungen treffen. Aufmerksamen Besuchern fiel nun noch eine weitere Veränderung auf. Was es damit auf sich hat, erklärte eine Sprecherin des Movie Parks auf Nachfrage von DER WESTEN.

Movie Park: Erste Vorboten für Highlight gesichtet

In den Schließtagen des Movie Parks im September waren die Mitarbeiter in diesem Jahr besonders fleißig. Aufmerksamen Beobachtern ist nicht entgangen, dass bereits an zahlreichen Attraktionen Lichterketten installiert worden sind. Ein klares Zeichen dafür, dass die Mitarbeitenden des Freizeitparks sich nicht nur auf das schaurige Halloween-Event vorbereitet haben. Sondern auch auf die große Weihnachts-Show des Movie Parks.

Denn statt einer Winterpause geht der Freizeitpark in dieser Saison erstmalig in die Verlängerung und lädt seine Besucher ab dem 1. Dezember unter dem Motto „Movie Park’s Hollywood Christmas“ in der kalten Jahreszeit ein.

Movie-Park-Besucher rätseln über diese Entdeckung

Und so stellen sich manche Fans rund eine Woche vor Beginn des Horror-Festivals beim Anblick des berühmten Brunnens mit der Movie-Park-Filmrolle die Frage: Warum wurde hier bloß ein Gerüst installiert? Handelt es sich um Vorbereitungen der Crew für Halloween oder doch für Weihnachten? DER WESTEN hat beim Movie Park angefragt. Eine Sprecherin klärte auf, dass es sich tatsächlich um Vorboten für das anstehende Weihnachtsfest handelt: „Der Aufbau ist bereits die Grundlage für die Christmas Tree Celebration an Weihnachten.“

Bis es im Park besinnlich wird, musst du dich aber noch etwas gedulden. Denn bis zum 12. November ist im Freizeitpark alles auf Gruseln eingestellt. Dann folgt eine Umbaupause bis zum 30. November, bevor endlich das Weihnachtsevent beginnt.