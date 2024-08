Movie Park: Änderung beim Halloween-Horror durchgesickert – Besucher schauen ganz genau hin

Die Sommer-Saison im Movie Park nähert sich langsam aber sicher dem Ende zu. Schon bald startet eines der ganz großen Highlights im Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen: das Halloween-Horror-Fest.

Fans des gruseligen Treibens können jetzt den Rotstift zücken. Denn mittlerweile ist klar, wann die 26. Ausgabe in den Horrorhäusern im Movie Park beginnt. Wie der Movie Park verkündete, geht es in diesem Jahr schon am 28. September los. Neben möglichen inhaltlichen Anpassungen werden sich die Fans auch an eine weitere Änderung gewöhnen müssen.

Movie Park: Halloween-Fans in den Startlöchern

Wie immer wird es rund um Halloween nur an ausgewählten Tagen spuken. Meist bleiben die Horrorhäuser zwischen Montag und Mittwoch geschlossen. Zum Wochenende nimmt das Grauen dann seinen Lauf – und zwar von 10 bis 22 Uhr. Einzige Ausnahme: Sonntags ist in diesem Jahr bereits um 21 Uhr Feierabend.

„Vernünftig so“, finden Movie-Park-Fans und verweisen darauf, dass viele der Darsteller montags noch ihrem Hauptberuf nachgehen müssen. Wer länger im Freizeitpark bleiben möchte, könne schließlich auch auf Donnerstage, Freitage oder Samstage ausweichen.

Tageskarten für den Movie Park im Zeitraum des Halloween-Horror-Festivals können die Fans übrigens schon länger besorgen. Allerdings gilt auch in diesem Jahr: Die Tickets für die Horrorhäuser müssen separat gebucht und bezahlt werden. Das geht allerdings bis jetzt (Stand: Ende August) noch nicht: „Der Vorverkauf für die Horrorhäuser wird rechtzeitig von uns über Social Media und unseren Newsletter bekannt gegeben“, kündigte der Movie Park an.

Fans müssen sich also noch etwas gedulden, auch bezüglich weiterer Neuigkeiten. Bislang ist unklar, ob es womöglich eine neue Attraktion geben wird. Gemunkelt wird dazu unter den Fans schon länger. Doch noch hält sich der Movie Park mit Details zurück. Umso mehr steigt die Spannung auf das wohl gruseligste Event das Jahres im Ruhrgebiet.