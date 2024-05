Movie Park verkündet Gratis-Angebot – Besucher schauen ganz genau hin

Wer einen Besuch im Movie Park mit der ganzen Familie plant, der muss in der Regel im Vorhinein etwas Geld zur Seite legen, um die vielfältigen Angebote voll auskosten zu können. Denn nicht nur der Eintritt selbst kostet eine ganze Stange Geld, sondern auch das Essen und Trinken vor Ort möchten sich viele Besucher nicht entgehen lassen. Jetzt überrascht der Freizeitpark mit einer ganz besonderen Neuigkeit: DIESES Produkt gibt es nämlich künftig gratis.

Bei dem Wort „kostenlos“ schrillen bei den meisten im ersten Moment die Alarmglocken und auch wenn man es überhaupt nicht braucht, wird zugegriffen. Doch bei diesem Angebot scheinen die Besucher etwas skeptisch zu sein. Gibt es da etwa einen Haken?

Movie Park: Besucher bleiben skeptisch

Besonders beliebt für den kleinen Hunger zwischendurch: Pizza. Wer keine ganze schafft, der kann im Movie Park auch nur ein einzelnes Stück bestellen und sogar noch ein Gratis-Produkt dazu bekommen. „Ab sofort bekommt ihr beim Kauf von einem Pizza-Slice im Pizza-Depot das Getränk gratis dazu. Das gilt für alle Movie Park Saisonpässe, kein zusätzlicher Rabatt und zuzüglich Pfand“, schreibt der Freizeitpark in einer Story in den sozialen Netzwerken. Bei den Besuchern kommt das im ersten Moment jedoch gar nicht gut an.

Movie Park-Liebhaber, die einen Saisonpass bezahlen, haben nun die Sorge, dass ihr Rabatt gestrichen wird, auch wenn sie gar kein Geschenk kostenlos dazu bekommen möchten. Andere hingegen verlieren den Durchblick bei dem Sonderrabatt. „Warum einfach machen, wenn es auch kompliziert geht? Für viele sicher ein attraktives Angebot, ich persönlich finde, es macht die Rabatte der Pässe zusätzlich unübersichtlich“, wird eine Stimme im Netz laut.

Andere hingegen freuen sich über die Gratis-Zugabe, der das Mittagessen an einem langen Tag abrundet. Immerhin: an einem warmen Tag ist es mit Sicherheit sinnvoll, ein kostenloses Getränk mit in die Hand zu bekommen.

Ob der Movie Park das Angebot auch in den kommenden Wochen hält und wie es tatsächlich bei den Besuchern ankommt, bleibt abzuwarten.