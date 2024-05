Movie Park macht es offiziell – Besucher von den Socken: „Total hyped“

Das Wetter der vergangenen Wochen steigert zunehmend die Vorfreude auf den Sommer und den ein oder anderen zieht es nach draußen an die frische Luft. Wo könnte man seinen Tag draußen also besser verbringen, als im Movie Park? Seit dem 22. März hat der saisonale Freizeitpark seine Tore wieder für Besucher geöffnet und lädt zu Achterbahnfahrten, Shows und filmreifen Snacks ein.

Movie Park-Liebhaber wissen besonders die themenspezifische Gestaltung der Attraktionen ganz nach dem Motto „Hollywood in Deutschland“ zu schätzen und können auf dem gesamten Gelände in verschiedene Film-Settings eintauchen. Wieso die aufwendige Gestaltung also nicht mal nutzen, um die Besucher in ihren eigenen Film eintauchen zu lassen? Das hat sich der Freizeitpark auch gedacht und sich etwas ganz Besonderes überlegt.

Movie Park setzt Besucher in Szene

Am Montag (03. Juni 2024) können alle Movie Park-Fans sich ihre Kamera schnappen und sich vor den Filmkulissen selbst in Szene setzten. Dazu lädt der Park im Rahmen des „Camera Days“ exklusiv von 10 bis 17 Uhr ein, um den Film-Begeisterten möglichst viel Ruhe am Set zu gewährleisten. „Damit Ihr möglichst ungestört an unseren Locations fotografieren und filmen könnt, findet das Event an einem Schließungstag außerhalb des regulären Parkbetriebs statt“, schreibt der Movie Park in einem Beitrag in den sozialen Netzwerken. Doch das war längst nicht alles!

Auf der New York Street, im wilden Westen oder auf dem Santa Monica Pier – die Location-Möglichkeiten sind vielfältig. Und nun verkündet der Park im Netz: Es kommt sogar noch ein weiteres Set dazu. „Die Studioleitung hat das Stunt Set für den Camera Day 2024 freigegeben“, heißt es im Netz. Movie Park-Fans können es kaum fassen, als sie diese Neuigkeit hören und teilen ihre Euphorie in der Kommentarspalte.

„Ich bin schon total hyped“, heißt es von einer Seite. „Ich freue mich schon drauf. Wir werden vor Ort sein“, wird eine andere Stimme laut.

Wer sich selbst in Szene setzen will, der muss allerdings schnell sein. Die Karten für den Movie-Park-Eintritt am 03. Juni sind auf 500 Stück limitiert.