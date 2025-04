Movie Park verkündet Neuerung – Besucher werden es sofort sehen

Die Temperaturen steigen und die Sonne lässt sich immer häufiger sehen – und das bedeutet gleichzeitig auch, dass die Freizeitpark-Saison schon wieder beginnt! Auch im Movie Park in Bottrop wird in den kommenden Monaten sicherlich einiges los sein.

Und zum Start in die neue Freizeitpark-Saison hat sich der Movie Park auch etwas für seine Gäste einfallen lassen. Es stehen Veränderungen auf dem Plan. Der ein oder andere Besucher hat sie auch schon gesehen.

Movie Park nimmt Änderung an Stunt-Show vor

Mit regelmäßigen Updates stimmt der Movie Park seine Gäste in den sozialen Netzwerken ein. Und auch jetzt hat der Freizeitpark eine Ankündigung parat. Es geht um die Stunt-Show.

„Der Reboot des Jahres: Operation Red Carpet – The Stunt Show. Benzin liegt in der Luft, wenn das neue Movie Park Germany Stunt Team dem Set unseres Studio 6 einheizt! Pünktlich zu Saisonbeginn erwartet Euch frische Stunt-Show-Action mit einer überarbeiteten Storyline sowie neuen Auto- und Biker-Stunts“, verkündet der Movie Park auf seinem Facebook-Profil (rund 270.000 Follower).

Movie Park: Wilde Jagd um den ‚Goldenen S.A.M.‘ Award

Da kommen wohl einige Neuerungen in Sachen Stunt-Show auf die Besucher zu! „Lights, Camera, Action! Die wilde Jagd um den ‚Goldenen S.A.M.‘ Award hört nicht auf: Um den Dreh seines neusten Blockbusters gebührend zu starten, bringt der aufstrebende Regisseur Chris Shark seinen erst kürzlich gewonnenen Glücksbringer mit ans Set. Doch das Glück bleibt zunächst aus, als seine schimmernde Trophäe plötzlich‚ von der Bildfläche verschwindet‘…“, schreibt der Movie Park weiterhin.

Besucher dürfen also gespannt sein, was sie in dieser Saison im Movie Park erwarten wird. Erst kürzlich kam es allerdings zu einer Ticketverwirrung. Wer dabei nicht aufpasst, der zahlt unnötig viel. Was dahintersteckt, liest du hier>>>