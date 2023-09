Movie Park verkündet neue Aktion – Besucher flippen aus

Der Movie Park Germany hat sich mal wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um seinen Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. So kannst du ab sofort nicht nur deine wilden Lieblingsattraktionen genießen, sondern auch noch leckere Snacks und Mahlzeiten zu unschlagbaren Preisen abstauben – und das alles dank der innovativen App „Too Good To Go“!

Die „Too Good To Go“-App ermöglicht es den Usern, für wenig Geld übrig gebliebene Lebensmittel aus gastronomischen Betrieben in der Umgebung zu ergattern. Eine gute Alternative, um Lebensmittel- und Ressourcenverschwendung zu verhindern und gleichzeitig eine Menge Geld zu sparen. Eine Win-Win Situation!

Movie Park: Was ist „Too Good To Go“?

Wir alle wissen, wie anstrengend ein Besuch im Freizeitpark sein kann und man braucht natürlich auch seine Stärkung. Doch was passiert mit den köstlichen Köstlichkeiten, die übrig bleiben, wenn die Lichter der Achterbahnen erlöschen? Hier kommt die Lösung: „Too Good To Go“!

Der Movie Park Germany hat sich dazu entschlossen, Lebensmittelverschwendung auf seinem Studiogelände den Kampf anzusagen. Damit du als Parkgast in den Genuss dieser übriggebliebenen Leckereien kommst, kannst du jetzt über die „Too Good To Go“-App zuschlagen und deine persönlichen Schnäppchen ergattern. Egal, ob du Fan von knuspriger Pizza oder frisch gebackenem Gebäck bist – hier wirst du garantiert fündig. Eine halbe Stunde vor Parkschließung können die Leckereien dann an dem jeweiligen Restaurant abgeholt werden.

Dank „Too Good To Go“ wird dein Besuch im Movie Park zu einem rundum gelungenen Erlebnis – Bauchkribbeln und nachhaltige Gaumenfreuden inklusive.