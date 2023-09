Movie Park mit großer Neuerung! DAS müssen Besucher unbedingt wissen – „Ab sofort“

Im Movie Park Germany in Bottrop wird es ab sofort eine Neuerung geben, die vielen Besuchern besonders gefallen dürfte. Bei der neuen Aktion geht es nämlich nicht um Fahrgeschäfte oder Attraktionen, sondern um das leibliche Wohl der Besucher.

Denn der Movie Park stellt sich in Sachen Nachhaltigkeit zum Teil neu auf. Dafür müssen die Besucher nicht mal tief in die Tasche greifen, stattdessen profitieren auch sie von der Neuerung.

Movie Park: Parkgäste mit diesen Vorteilen

Wie der Movie Park bekannt gegeben hat, wird der Freizeitpark ab sofort Teil des beliebten App-Angebots „Too Good To Go“ sein. Der Movie Park bietet „Too Good To Go“ an, weil dem Freizeitpark bewusst geworden ist, dass die hauseigenen Produktionen mit riesigem Cast und einer umso größeren Filmcrew immer über ein gut ausgestattetes Catering verfügen, aber dass nicht immer alles davon verspeist werden kann.

+++ Movie Park: „Ausgelutscht!“ Fan schießt gegen Attraktion – DAMIT hat er nicht gerechnet +++

Um die Lebensmittelverschwendung auf dem Studiogelände zu vermeiden, haben die Parkgäste von Movie Park ab sofort die Möglichkeit, über die App „Too Good To Go“ Snacks, die an dem Drehtag nicht verkauft wurden, preisgünstig mit nach Hause zu nehmen.

Movie Park: Und so funktioniert es

Um an der Aktion teilzunehmen, müsst du einfach die „Too Good To Go“-App an deinem Besuchstag im Move Park öffnen, dann wählst du eine Überraschungstüte aus, reserviert sie und bestätigst deinen Kauf. Im Angebot werden dabei Snacks aus der „Bakery“ oder dem Restaurant „Pizza & Pasta“ stehen.

Die Überraschungstüte kann dann ca. eine halbe Stunde vor Schließung des jeweiligen Restaurants abgeholt werden (die Öffnungszeiten stehen am Eingang der Restaurants).

Das könnte dich auch interessieren:

In den sozialen Medien sind Movie Park-Fans begeistert von dem neuen Angebot des Freizeitparks. Eine Facebook-Userin schreibt: „Das finde ich mal eine richtig gute Idee. Sollten andere Freizeitparks und vor allem auch weitere Läden echt auch so machen!“

Ein anderer User sieht es ähnlich: „Wie genial ist das denn? Da können sich andere Parks echt was von abschneiden.“ Und auch ein Besucher aus den Niederlanden freut sich schon besonders auf die Aktion: „Tolle Initiative. Praktisch für den Rückweg in die Niederlande.“