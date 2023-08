Movie-Park-Besucher wollen Eintritt sparen – und nutzen jetzt diesen Trick

Der Movie Park hat seine Fans in diesem Sommer auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle geschickt. Erst haut der Freizeitpark in Bottrop Kirchhellen die Nachricht des Jahres raus. So lädt der Movie Park in diesem Jahr erstmalig zu einem Winterspecial („Movie Park’s Hollywood Christmas“) ein (mehr hier).

Doch mit dem Angebot geht auch eine neue Preispolitik einher. So müssen die Besucher zukünftig mehr Geld für ihre Saisonpässe hinblättern – dafür berechtigen diese allerdings auch für den Eintritt im Winter (Ausnahme: Bronze-Pass). Doch es gibt auch eine Möglichkeit beim Saisonpass mächtig zu sparen.

Movie Park: Mit diesem Trick kannst du sparen

99 Euro. So viel kostete der Gold-Pass noch zur Saison 2021/22. Doch nach der Corona-Pandemie und den mit der allgemeinen Inflation gestiegenen Preisen für Energie, Lebensmittel und Co. hatte auch der Movie Park die Preise zur aktuell laufenden Saison um 20 Euro erhöht. Ein Jahr später steigen die Preise erneut – auf mittlerweile 139,90 Euro, was bei manchem Besucher für lange Gesichter sorgt (mehr hier).

Doch für kurzentschlossene Sparfüchse unter den Movie-Park-Fans hat der Freizeitpark bei der Verkündung der neuen Preispolitik ein besonderes Bonbon. So können Saisonpass-Inhaber bei der Verlängerung ihrer Jahrestickets noch bis zum 30. September sparen. Denn bis dahin gibt es die Saisonpässe für 15 Euro weniger. Und das ist noch nicht alles.

So viel kosten die Saisonpässe für die Saison 2023/2024:

Platin-Pass: 169,90 Euro

Gold-Pass : 139,90 Euro

Silber-Pass: 119,90 Euro

Bronze-Pass: 79,90 Euro

Movie-Park-Fans greifen zu Trick

Denn wer drei gültige Saisonpässe gleichzeitig in Gold- oder Platinpässe verlängert, bekommt diese zum Preis von nur zwei Saisonpässen. Familien und Freunde, die regelmäßig in den Movie Park gehen, können also doppelt sparen. Doch sie sind nicht die einzigen, die profitieren wollen.

So verabreden sich im Netz aktuell einzelne Saisonpass-Inhaber auf der Suche nach Gleichgesinnten, um ebenfalls in den Genuss des unschlagbaren Angebots zu kommen. Beispiel: Ein Platin-Pass würde in dem Fall nur rund 113 statt 169,90 Euro kosten. Klar, dass dabei viele jetzt zuschlagen möchten.