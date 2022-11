McDonald’s im Ruhrgebiet: Mann holt Essen im Drive-In ab – dann wird es eklig

Widerlicher Vorfall bei einem McDonald’s im Ruhrgebiet am Sonntagmittag (20. November). Eine Mitarbeiterin (32) des Schnellrestaurants an der Enneper Straße in Hagen dachte gegen 12.40 Uhr an nichts Böses. Sie bediente einen Kunden, der seine Bestellung am Drive-In-Schalter abgegeben hatte.

Als die McDonald’s-Angestellte dem Autofahrer seine Bestellung übergeben wollte, fiel ihr Blick ins innere des Wagens. Daraufhin rief die junge Frau sofort die Polizei.

McDonald’s im Ruhrgebiet: Polizei ermittelt

Denn statt die die Papiertüte mit dem großen gelben „M“ zu öffnen, zog der McDonald’s-Kunde vor den Augen der 32-Jährige seine Hose ganz langsam herunter. Am Schalter sollte dann eine Fleischeinlage zum Vorschein kommen, auf deren Anblick die junge Frau gerne verzichtet hätte. Als sie sich angewidert abwendete, fuhr der entblößte Kunde davon.

Die McDonald’s-Mitarbeiterin verständigte nach dem Penis-Vorfall sofort die Polizei Hagen. Die hat nun die Ermittlungen gegen den Kunden wegen der exhibitionistischen Handlung aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten.

Nackt bei McDonald’s – Polizei sucht IHN

So beschrieb die 32-Jährige den Gesuchten:

etwa 40 bis 50 Jahre alt

korpulent

kurze, blonde Haare

Der Mann war mit einem blauen Auto unterwegs. Das Kennzeichen ist hingegen unbekannt. Sollte der Mann erwischt werden, droht ihm im Falle einer Verurteilung nach Paragraph 183 des Strafgesetzbuchs eine Freiheitstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

Mehr Themen:

Erst vor wenigen Wochen war es bei einem anderen McDonald’s im Ruhrgebiet zu verstörenden Szenen gekommen. Ende Oktober wurden drei Menschen vor einem Schnellrestaurant in Oberhausen niedergeschossen. Seitdem fahndet die Polizei europaweit nach dem mutmaßlichen Täter. Alles zu dem Fall kannst du hier nachlesen.