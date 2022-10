Oberhausen: Schüsse bei McDonald’s ++ Hintergründe durchgesickert ++ Polizei fahndet nach IHM

Großeinsatz der Polizei Oberhausen am Samstagabend (29. Oktober) vor einer Filiale von McDonalds. Dort sind im Außenbereich des Schnellrestaurants kurz nach 20 Uhr Schüsse gefallen. Zeugen berichteten von einem Streit zwischen zwei Parteien.

Die Polizei Oberhausen und der Rettungsdienst rückten daraufhin zum Einsatzort in der Straße an der Mülheimer Straße aus. Sie stießen vor dem McDonalds auf drei Verletzte. Eine von ihnen erlitt einen Bauchschuss. Das Schussopfer schwebte zunächst in Lebensgefahr. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Schützen.

Streit bei McDonald’s in Oberhausen eskaliert

Wie die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei Essen am Sonntag (30. Oktober) mitteilen, ist es zwischen zwei Gruppen zunächst zu einer Schlägerei gekommen. Dann fielen die Schüsse. Ein Mann (51) aus Essen hat auf zwei Männer (49 und 28) und eine Frau (47) geschossen. Danach ist er geflüchtet.

Alle Opfer kommen aus Gelsenkirchen. Der 49-Jährige erlitt einen Bauchschuss, wurde lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde ins Bein, dem anderen Mann in den Arm geschossen. Alle drei sind in Krankenhäuser gebracht worden, der Mann mit den Verletzungen am Bauch schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.

Oberhausen: Polizei-Einsatz bei McDonalds. Foto: Justin Brosch

Das steckt hinter den Schüsse bei McDonald’s in Oberhausen

Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet, die Staatsanwaltschaft Duisburg stuft den Vorfall als versuchtes Tötungsdelikt ein. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich nicht um Zufallsopfer. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg teilte am Montag auf Nachfrage von DER WESTEN mit, dass eines der Opfer wohl mit dem mutmaßlichen Schützen in geschäftlichen Beziehungen stand.

Ersten Ermittlungen zufolge soll sich die Frau, die später durch eine Kugel am Bein verletzt wurde, mit dem 51-Jährigen bei McDonald’s in Oberhausen verabredet haben, um über Geldschulden zu sprechen. Beide Parteien seien nicht allein gekommen. Die beiden männlichen Opfer seien Bekannte der Frau gewesen.

Ermittler vor Ort stellen Patronenhülsen sicher. Foto: Justin Brosch

Fahndung nach Devrim K. aus Essen

Die Mordkommission fahndet jetzt öffentlich mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Schützen Devrim K. Die Polizei Essen nimmt unter der 0201 8290 Hinweise entgegen. Sollte Devrim K. gesehen werden, warnt die Polizei davor, ihn anzusprechen. Er könnte weiterhin bewaffnet sein. In diesem Fall sollte man sofort die 110 wählen.

Die Polizei fahndet mit diesem Foto nach dem mutmaßlichen Schützen Devrim K. Foto: Polizei

Gegen 22.30 Uhr ist am Freitag im Zusammenhang mit der Tat ein Mann (40) in Gelsenkirchen vorläufig festgenommen worden. Er soll bei der Tat anwesend gewesen sein, nicht aber geschossen haben. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Wie die Staatsanwaltschaft zudem gegenüber DER WESTEN bestätigt, hat es in der Nacht zu Sonntag einen SEK-Einsatz in Essen gegeben. Dabei ist die Wohnung des mutmaßlichen Schützen durchsucht worden. Die Ermittlungen laufen weiter. (mit mg)