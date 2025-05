Kult-Imbiss im Ruhrgebiet macht dicht – nach 49 Jahren!

Was einst einen Großteil des Stadtbildes ausmachte, wird mit der Zeit immer weniger. Auch im Ruhrgebiet scheinen die Imbisse und Kneipen langsam zu verschwinden. Jetzt hat es einen Kult-Imbiss in Bottrop getroffen.

49 Jahre lang gingen Kunden hier ein und aus. Doch bald war es das mit Grützwurst, Kassler und Schnitzel in dem von Nicole Kulak geführten Kult-Imbiss im Ruhrgebiet, wie die WAZ berichtet. Die Rede ist von „Paulchen’s Grill“ in Bottrop.

Kult-Imbiss im Ruhrgebiet muss schließen

„Es ist überraschen und traurig, aber leider endgültig“, erzählt Chefin Nicole Kulak in einem Interview mit der „WAZ“. Vor 49 Jahren gründete ihr Vater Paul den Imbiss an der Prosperstraße 132 in Bottrop im Ruhrgebiet, der seither von der Familie geführt wird. Schon als Kind habe Kulak in „Paulchen’s Grill“ ihre Hausaufgaben gemacht, mit 16 dann selbst hinter dem Tresen gestanden. „Ich bin hier groß geworden“, erinnert sie sich.

Kulak berichtet, dass ihr Imbiss nicht nur Bottroper, sondern auch Stammgäste aus den umliegenden Ruhrgebiets-Städten, wie Gelsenkirchen, Dorsten, Gladbeck und Essen anlockte. Doch nun ist damit Schluss, denn „Paulchen’s Grill“ muss dichtmachen. Der Grund: Das Mietverhältnis wird beendet.

Gäste können einen letzten Besuch abstatten

Trotz der traurigen Nachricht blickt Kulak dankbar auf die letzten Jahre zurück. „Ohne unsere Kunden würde das alles nicht gehen. Für diese tolle Zeit, die vielen Gespräche und Erinnerungen möchte ich mich, auch im Namen des Teams, bei der Kundschaft von Herzen bedanken“. Sie bittet Gäste, die ihr Gutes tun wollen, den Imbiss noch einmal zu besuchen und dort Zeit zu verbringen.

Gäste können noch bis zur Woche vom 10. bis zum 15. Juli vorbeikommen. Wann genau der Imbiss schließen wird, ist derzeit allerdings noch unklar. Leider sei an der Entscheidung aber nichts mehr zu rütteln.

Auch die Frage, wie es mit dem Kult-Imbiss aus dem Ruhrgebiet weitergeht, steht derzeit noch in den Sternen. Was Kulak dazu sagt sowie weitere Informationen zur Schließung von „Paulchen’s Grill“ findest du in diesem Artikel der WAZ.