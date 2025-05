Dortmund: Hiobsbotschaft für Schwimm-Fans – fast alle Hallenbäder geschlossen

Diese Nachricht wird viele Schwimmbad-Freunde überraschen! Gerade im Sommer suchen viele Menschen aus NRW Abkühlung im kühlen Nass. Ob an sommerlich warmen Tage im Freibad oder etwas bedeckten Tagen im Hallenbad – kleine und große Wasserratten kommen vor allem in Dortmund voll auf ihre Kosten.

Doch in diesem Jahr kommt es nun zu einigen Einschränkungen, auf die sich vor allem die Dortmunder gefasst machen müssen. Denn im Sommer 2025 gibt es nun weniger Ausweichmöglichkeiten, sich an besonders heißen Tagen abzukühlen…

Dortmund: Werden Freibäder noch voller?

Wie die „Sportwelt Dortmund“ nun selbst mitteilt, werden alle Schwimmbäder geschlossen. In einem Statement auf der Webseite heißt es: „Leider müssen wir aufgrund von Personalmangel und dem verstärkten Einsatz der Kräfte in den Freibädern alle unsere Hallenbäder für den öffentlichen Badebetrieb auf unbestimmte Zeit schließen.“ Somit werden also alle Mitarbeiter, die sonst in den Hallenbädern im Einsatz sind, für die Freibad-Saison eingeteilt.

Für die Besucher heißt das konkret, dass sie im Sommer auf gutes Wetter hoffen müssen, um ihre Bahnen ziehen zu können. Betroffen sind das Hallenbad Mengede (bereits geschlossen), das Hallenbad Hombruch (schließt ab 17. Mai), das Hallenbad Brackel (schließt ab 19. Mai) und das Hallenbad Lütgendortmund (schließt ab 26. Mai). „Wir bitten um Verständnis und freuen uns, Sie in unseren Freibädern begrüßen zu dürfen!“, schließt die Mitteilung im Netz ab.

Die Schließung der von Sportwelt Dortmund betriebenen Hallenbäder hat aber noch weitere Konsequenzen. Wie „Ruhr Nachrichten“ berichten, fallen damit auch viele Kurse wie das Kinderschwimmen aus. Besonders viel Auswahl bleibt begeisterten Schwimmern in Dortmund somit nicht mehr. Jedoch haben das Südbad am Stadthaus, das Nordbad in der Leopoldstraße und die vereinseigenen Schwimmbäder weiterhin geöffnet.