Köln: Schüsse in Ehrenfeld ++ Zwei Verletzte ++ Mordkommission ermittelt

Schüsse in Köln-Ehrenfeld!

Am Donnerstag (2. November) wurde die Polizei gegen 18.30 Uhr zur Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld gerufen. Grund dafür war eigentlich eine Schlägerei – doch vor Ort erwies sich die Lage als sehr viel dramatischer.

Köln: Zwei Menschen durch Schüsse verletzt

Wie die Behörde mitteilte, fand die Polizei zwei schwer verletzte Männer auf der Straße liegen. Sie waren durch Schüsse schwer verletzt worden – sie wurden sofort ins Krankenhaus auf die Intensivstation gebracht.

Die Identität der beiden Verletzten steht noch nicht fest. Die Polizei sucht am Tatort in Höhe des Bezirksrathauses nach Spuren – auch eine Mordkommission ermittelt nun in der Angelegenheit. Über Tatverdächtige ist im Moment noch nichts bekannt.

Frühestens am Freitag (3. November) wollen sich Staatsanwaltschaft und Polizei mit weiteren Informationen an die Öffentlichkeit wenden.