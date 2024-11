Deutschlands kleinster Weihnachtsmarkt liegt in NRW – warst du schon mal dort?

Normalerweise sucht man sich den Weihnachtsmarkt, den man besuchen will, nach anderen Kriterien aus: Ob es der schönste, der größte oder der vielseitigste ist. Doch wer will schon auf den kleinsten Weihnachtsmarkt gehen? Da gibt es doch kaum Auswahl oder Vergnügungsmöglichkeiten – denkst du!

Kleinere Weihnachtsmärkte haben ihren eigenen Charme und können Besuchern ein ganz besonders weihnachtliches Ambiente bieten. Tatsächlich liegt der mutmaßlich kleinste Weihnachtsmarkt in NRW. Kennst du ihn?

Kleinster Weihnachtsmarkt in NRW mit nur einer Hütte

Ein Weihnachtsmarkt, der nicht nur unfassbar klein ist, sondern auch nur mit einer einzigen Hütte aufwarten kann – was soll das bringen? Für die Dorfgemeinde in Warstein, im Sauerland lautet die Antwort sicher: viel. Denn hier im Stadtteil Allagen freuen sich die Anwohner jedes Jahr wie Bolle auf ihren selbst ernannten „kleinsten Weihnachtsmarkt“.

Die einzige Hütte steht dort an einer Grundschule und hat auch nur an den Adventssonntagen – also insgesamt vier Tagen – jeweils ab 17 Uhr geöffnet. Dann gibt es Glühwein, es werden gemeinsam Lieder gesungen und der Nikolaus kommt auf einen Besuch vorbei.

Kleinster Weihnachtsmarkt in NRW für die Bewohner

Offensichtlich richtet sich das Angebot hier mehr an die Einwohner der Gemeinde, als Außenstehende, dennoch wird den Besuchern hier ein abwechslungsreiches Programm angeboten. Kulinarisch gibt es den traditionellen Reibekuchen-Dämmerschoppen, einen geselligen Umtrunk am späten Nachmittag oder frühen Abend, aber mit Reibekuchen. Dazu kommt musikalische Begleitung vom Spielmannszug Allagen und einem „musikalischer Überraschungsgast“, wie die Stadt Warstein ankündigt.

Den Abschluss bildete wie immer am Heiligabend um 12 Uhr das Blasorchester Allagen und sogar ein Zauberer wird für die Kinder auftreten und einige Tricks darbieten. Vielleicht ist der „kleinste Weihnachtsmarkt“ Deutschlands also doch einen Besuch wert.