Weihnachtsmarkt Dortmund: Lange Schlangen an beliebtem Stand – „Ein Muss!“

Ob ein halber Meter Bratwurst oder ein leckerer Glühwein – auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund hat jeder seinen ganz persönlichen Favoriten. Doch ein Stand scheint besonders gut anzukommen, denn davor standen die Besucher am Eröffnungstag Schlange.

Doch ist der Hype auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt gerechtfertigt? Wir haben einmal die Probe aufs Exempel gemacht.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Stand löst XXL-Schlangen aus

So waren wir kurz nach der Eröffnung auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund – und dort lag nicht nur der Duft von Glühwein in der Luft, nein, es liefen auch ständig Besucher mit einer braunen Box an uns vorbei. Darin befand sich eine riesige Kartoffel, die mit allem Möglichen gefüllt war – von Gemüse über Käse bis hin zu allerlei Soßen. Es scheint, als wäre da für jeden Geschmack etwas dabei.

+++ Erstes Mal auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund – DAS sorgt für Enttäuschung +++

Und wir mussten den Stand auch nicht lange suchen, denn auf dem Alten Markt fiel er schnell ins Auge. Schließlich war nicht nur das Dach mit allerlei Tannengrün geschmückt, sondern es leuchteten auch allerlei Lichterketten und Weihnachtsschmuck. Über dem Stand prangte dann auch noch ein XXL-Schild, auf dem groß angepriesen wurde: „KartoffelKönig“. Und auch die lange Schlange war ein kleiner Hinweis auf den Hype-Stand.

Ich war noch etwas abgeschreckt von der langen Schlange und fragte erst einmal ein paar Leute, die die Kartoffel schon gegessen haben nach ihrer Meinung. Eines war klar, sie waren sich einig, denn dieses Produkt scheint ein „Muss“ zu sein. Dabei erfuhr ich auch, dass es sich um „Kumpir“ handelt.

Weihnachtsmarkt Dortmund: Ist der Kartoffel-Hype berechtigt?

Kumpir, das sind große, mehlig kochende Kartoffeln, die gekocht und anschließend aufgeschnitten werden. Dann kann man sie mit allerlei Zutaten füllen. Klingt ziemlich lecker, aber die Auswahl kann schnell überfordern. Schließlich kann man die große Ofenkartoffel mit so vielen Toppings belegen, wie man möchte.

Meine Lösung? Ich ließ mich beraten. So soll die „Spezial“-Kartoffel mit Käse, Kräuterbutter und Sauce Béarnaise für sieben Euro der absolute Renner sein. Ich entschied mich jedoch für etwas anderes und belegte meine mit allerlei Gemüse und Käse. Sechs Euro ärmer ging ich dann zum Tresen und nahm einen kräftigen Bissen. Das Ergebnis? Wirklich lecker! Kein Wunder, dass der Laden schon seit rund 30 Jahren seine Pforten für alle Kartoffelliebhaber öffnet, wie mir verraten wurde.

Weihnachtsmarkt Dortmund: „Kumpir“-Produkt vom KartoffelKönig Foto: Ann-Kathrin Ullrich

Mein Fazit: Kumpir ist definitiv mehr als nur ein Trend – es ist eine Bereicherung für den kulinarischen Alltag. Wer sich also selbst an das Produkt wagen möchte, der sollte sich auf den Weg nach Dortmund machen.

Und wer will, kann auch Fußballer Florian Wirtz ein Bild von dem Produkt schicken – wer weiß, vielleicht sagt er demnächst „Kumpir auf die Eins“. Wer es nicht mitbekommen hat: Ein Clip mit dem Fußball-Profi von Bayer Leverkusen ging im Sommer viral. Darin betonte der DFB-Star ikonisch: „Normale Kartoffeln auf die Eins!“