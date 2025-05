Japantag 2025: Besucher kommen in Düsseldorf an – beim Blick nach oben wird ihnen anders

Der Japantag ist in Düsseldorf kaum noch wegzudenken. Besucher können sich am 24. Mai wieder auf einen Tag voller japanischer Kunst, Kultur und Kulinarik freuen. Beendet wird das Kulturfest traditionell mit einem Feuerwerk.

Doch dieses Jahr wird Besuchern des Japantags beim Blick nach oben ganz anders. Denn von einem wolkenlosen Himmel und Sonnenschein ist in der 2025-Ausgabe keine Spur. Doch fällt das Fest deshalb ins Wasser?

Japantag in Düsseldorf: Wetter sorgt für Frustration

Nach Angaben vom deutschen Wetterdienst ist es am Samstag (24. Mai) stark bewölkt bis bedeckt. Nach kurzen Schauern am Morgen können sich Besucher ab Mittag auf Regen einstellen. Auch in der Nacht zum Sonntag sieht es wohl nicht besser aus. Das sorgt bei Fans des Düsseldorfer Japantags für Frustration.

„Schade, dass das Wetter nicht mitspielt. Trotzdem einen schönen Japantag“, „Ist auch heute nicht so mein Wetter für sowas. Vor allem nicht der Wind. (…) Vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder dabei“, heißt es in den Kommentaren unter unserem Facebook-Post von Samstagvormittag zum Japantag. Das Wetter könnte sich also gleich in mehreren Hinsichten schlecht auf das Event in Düsseldorf auswirken.

So wirkt sich das Wetter auf das Event aus

Auch wenn eine Userin der Meinung ist, „für das Wetter kann Düsseldorf leider auch nichts“, scheinen andere aufgrund dessen nicht zum Japantag 2025 zu kommen. Das schlechte Wetter könnte sich entsprechend auf die Besucherzahl auswirken.

Doch auch das geplante Feuerwerk, das traditionell am Ende des Japantags folgt, das für 23 Uhr geplant ist, könnte ins Wasser fallen. Bis dahin müssen Besucher also bangen und hoffen, dass es nicht abgesagt wird. Doch nicht nur das Wetter in Düsseldorf wird schnell zum Problem, sondern auch die Anfahrt.