Japantag 2025: Polizei warnt Besucher – diese Regeln gelten am Samstag in Düsseldorf

Am Samstag (24. Mai 2025) findet der Japantag in Düsseldorf statt! Für die zahlreichen Freunde des asiatischen Landes mit Sicherheit ein echtes Highlight. Doch damit die Großveranstaltung auch reibungslos über die Bühne gehen kann, gelten einige Regeln.

Auch 2025 wendet sich die Düsseldorfer Polizei an die Besucher des Japantags – und weist auf die Waffenverbotszone und das Verbot des Tragens von Waffen und Anscheinswaffen hin. Außerdem musst du dich auf Sperrmaßnahmen im Bereich der Oberkasseler Brücke und Rhein-Knie-Brücke einstellen.

Japantag 2025: Generelles Verbot für das Mitführen von Waffen und Messern

An Wochenenden und vor Feiertagen gilt von 18 bis 8 Uhr für den Bereich der Altstadt und des Rheinufers ein Waffenverbot. Dies ist auch mit Schildern gekennzeichnet. Es ist verboten, Waffen und Messer mit einer feststehenden oder feststellbaren Klinge mit einer Länge von mehr als vier Zentimetern mitzuführen.

Bei Veranstaltungen gilt nach dem Waffengesetz ein generelles Verbot für das Mitführen von Waffen und Messern. Unter dieses Gesetz fallen auch bestimmte Deko-, Kostüm- und Anscheinswaffen. Solltest du planen, dich am Japantag zu verkleiden, solltest du diese Hinweise unbedingt berücksichtigen.

Polizei Düsseldorf greift zu dieser Maßnahme

Die Düsseldorfer Polizei wird am Samstag die mobile Videobeobachtung einsetzen. Diese wird auf der Flinger Straße zu sehen sein. Vor Beginn des Feuerwerkes, ab spätestens 20 Uhr, wird die Oberkasseler Brücke in Fahrtrichtung stadteinwärts und die Rhein-Knie-Brücke in Richtung stadtauswärts gesperrt.

Nicht nur von der Polizei Düsseldorf gibt es Hinweise rund um den Japantag. Du solltest außerdem einige Dinge bei der Anreise beachten. Viele Busse und Bahnen sind am Japantag länger, häufiger sowie mit größeren Fahrzeugen unterwegs. Genaue Infos dazu, was die Rheinbahn plant, bekommst du hier>>>