Rheinkirmes 2025 macht es offiziell – es gibt gleich 3 Neuheiten!

In Düsseldorf geht es bald wieder wild zu – denn vom 11. bis 20. Juli wird auch in diesem Jahr die Rheinkirmes auf den Oberkasseler Rheinwiesen stattfinden. Mehr als 300 Schausteller werden für Essen, Attraktionen und Spaß sorgen.

Auch 2025 dürfen sich Besucher also wieder auf pure Vielfalt freuen. Doch in diesem Jahr sind ein paar Sachen anders – denn die Rheinkirmes begrüßt gleich drei Neuheiten zur Festzeit, darunter auch ein Comeback. Was erwartet die Besucher?

Rheinkirmes überrascht 2025 mit Neuheiten

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, fährt ab diesem Jahr die Kirmesfähre wieder. Ganze drei Jahre mussten Kirmesbesucher auf die beliebte Verbindung zwischen Altstadt und Festwiese verzichten. Von nun an ist die Fähre aber wieder fester Bestandteil – denn mit dem neuen, aber bekannten Anbieter wurde direkt ein Vertrag über zehn Jahre geschlossen. Wie zuvor auch wird die Fahrt von Ufer zu Ufer etwa zehn Minuten dauern. An Bord werden Festbesucher mit Getränken versorgt.

Doch was haben sich die Veranstalter noch Neues überlegt? In diesem Jahr wird eine Drohnenshow stattfinden – und zwar gleich an zwei Abenden. Mit über 1.000 Drohnen sollen die Besucher am ersten Kirmessamstag (12. Juli) gegen 22.30 Uhr und am zweiten Freitag (18. Juli) verzaubert werden. „Wir könnten bis zu 40 Minuten fliegen, aber werden vermutlich eine Show zwischen 12 und 20 Minuten planen“, erklärt ein Verantwortlicher. Auf das Feuerwerk müssen Rheinkirmes-Fans aber nicht verzichten. Das findet wie gewohnt statt, allerdings nach der zweiten Drohnenshow.

Das war aber bei weitem noch nicht alles. Als dritte Neuheit glänzt die Rheinkirmes in diesem Jahr mit einer Konzertreihe. „Wir wollen, dass das Schützenzelt das Zentrum der Kirmes wird“, erklärt Schützen-Chef Andreas-Paul Stieber dem Portal. Auftakt ist am ersten Kirmesfreitag um 20 Uhr mit „Kuhl un de Gäng“. Der Eintritt für den Auftakt ist frei. Am Samstag geht es dann mit einem Konzert der Kultband Höhner weiter, hier kosten die Tickets 15 Euro.