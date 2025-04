NRW: Ärger um beliebtes Event am Rhein! Veranstalter ziehen Konsequenzen

Im Frühjahr und im Sommer finden in NRW zahlreiche beliebte Events statt. In Düsseldorf freuen sich beispielsweise viele auf den Japan-Tag, das Schützenfest, die Rheinkirmes und den Fischmarkt.

Der erste Fischmarkt des Jahres entpuppte sich sogar als echter Party-Kracher in Düsseldorf, doch genau das wurde offenbar zum Problem. Veranstalter ziehen jetzt drastische Konsequenzen für das beliebte Event in NRW.

NRW: Änderung bei Düsseldorfer Fischmarkt

Der Fischmarkt in Düsseldorf am Tonhallenufer findet an acht Sonntagen zwischen April und November statt. In der NRW-Stadt gibt es frischen Fisch, internationale Speisen, und verschiedene Stände, die beispielsweise Schmuck anbieten.

Beim ersten Termin am 6. April konnten sich Besucher bei dem Event in NRW zudem auf musikalische Unterhaltung freuen. Doch das soll sich jetzt ändern, wie das „Gastroportal Düsseldorf“ berichtet. Die DJ-Bühne von Odezza, fliegt aus dem Programm. Doch was hat es damit auf sich?

Konsequenzen nach Problem am Fischmarkt

Beim ersten Fischmarkt des Jahres kam es zu einem riesigen Besucheransturm. Daraufhin musste das beliebte Event in NRW wegen Überfüllung dichtmachen. Jetzt zieht Veranstalterin Gabriela Picariello nach Angaben des „Gastroportal Düsseldorf“ Konsequenzen.

Sie kommt demnach zu dem Entschluss: „Odezza zieht einfach zu viele Leute an“. Deshalb muss die DJ-Bühne jetzt weichen. Das sei allerdings keine Entscheidung gegen die Künstler, sondern viel mehr eine Entscheidung für die Sicherheit aller Personen, die das Event in NRW besuchen. Der nächste Fischmarkt am 18. Mai wird also anders werden. Anstelle von Festival-Feelings gibt es jetzt wieder mehr Markt-Stimmung.