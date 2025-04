Zoo in NRW: Tierpflegerin mit seltsamen Ambitionen – Besucher können es nicht glauben

Bei diesen Szenen staunten die Gäste in diesem Zoo in NRW nicht schlecht. Die Besucher des Zoos Krefeld konnten ihren Augen kaum trauen, als sie den Bären Matze, angespornt von seiner Tierpflegerin, bei diesen wundersamen Tricks beobachten konnten.

Bei einem Besuch im Zoo in NRW rechnet man ja mit vielem, aber nicht damit, dass ein Bär einem plötzlich zuwinkt. Als der besagte Bär dann anfing zu tanzen und sogar bewies, dass er anscheinend rechnen kann, begannen die Gäste schon an ihrem Verstand zu zweifeln.

Zoo in NRW: Tierpflegerin gibt sich als Barbara Schöneberger zu erkennen

Bär Matze sorgte bei den Besuchern „für offene Münder und große Augen“, wie der NRW-Zoo auf Facebook berichtet. Stets an seiner Seite und ihn anfeuernd, befand sich die Tierpflegerin Tanja. Wie der Zoo enthüllt, ist Tanja jedoch unter einem anderen Namen besser bekannt, denn es handelte sich in Wahrheit um Barbara Schöneberger – die berühmte Moderatorin.

Tatsächlich hat Matze nämlich nicht Nachhilfe in Mathematik gehabt. Es handelt sich nämlich überhaupt nicht um einen echten Bären, sondern um ein täuschend echtes Kostüm. Wie der NRW-Zoo auf Facebook berichtet, wurde den Besuchern im wahrsten Sinne des Wortes „ein Bär aufgebunden“, im Rahmen der beliebten ARD-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“

In der Kultsendung werden immer wieder Prominente, aber auch normale Menschen, mit einer versteckten Kamera, bei außergewöhnlichen und komischen Momenten gefilmt. Kriterien, die wohl beim Anblick eines tanzenden und rechnenden Bären vollkommen erfüllt werden. Bei den ahnungslosen Besuchern haben die Szenen jedenfalls für viel Verwirrung gesorgt.

„Verstehen Sie Spaß?“ lässt sich vom Zoo in China inspirieren

Erst als Barbara Schöneberger sich zu erkennen gab, wurde klar, dass man sich im Zoo in NRW einen Spaß mit den Besuchern erlaubt hat. Der Scherz wurde wohl von einem Vorfall im Jahr 2023 inspiriert. In einem Zoo in China stand ein Malaienbär plötzlich auf zwei Beinen und wirkte erschreckend menschenartig. Als das Video im Internet viral ging, wurde schnell die Vermutung geäußert, dass es sich tatsächlich um einen Menschen in einem Bären-Kostüm handelte und nicht um einen echten Bären.

Trotz hitziger Diskussionen blieb das Geheimnis um den Malaienbären ungeklärt und wurde von dem chinesischen Zoo vehement bestritten. Im Zoo in NRW wurden die Besucher wenigstens beruhigt. Bär Matze hat nicht plötzlich menschliches Verhalten gelernt, sondern ist tatsächlich selbst ein Mensch. Die neueste Folge von „Verstehen Sie Spaß?“ läuft am Samstag (12. April) ab 20:15 Uhr im Ersten und im ORF.