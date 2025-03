Irrland in NRW: Zum Saisonstart passierte es – nicht mal Mitarbeiter sahen es kommen

Das Irrland in Kevelaer zählt zu den beliebtesten Freizeitparks in ganz NRW. Hier wartet – vor allem auf kleinere Besucher – eine Vielzahl an Attraktionen. Toben, Erleben und Tiere beobachten: All das ist möglich im Irrland.

Doch nicht nur Besucher erleben hier zum Saisonstart 2025 eine große Überraschung. Selbst die Mitarbeiter konnten es selbst kaum glauben – damit hatten sie nicht gerechnet.

Irrland in NRW freut sich über Nachwuchs

Der Freizeitpark in Kevelaer hat bereits seit ein paar Tagen geöffnet – seit dem 15. März – und die Besucher können wieder nach Lust und Laune Klettern, Rutschen, mit den Go-Karts fahren oder die vielen Bewohner der Tierwelt im Park besuchen. Da wären Schweine, Ziegen, Kühe, Eichhörnchen, Vögel und auch ein paar Exoten wie Kängurus, Präriehunde und auch Kattas.

Auch interessant: „Irrland“ in NRW: Nachricht kurz vor Saisonstart – Besuchern stößt es übel auf! „Schade“

Bei Letzteren gab es jüngst eine große Überraschung. „Passend zum Start in die Saison, wurden wir direkt am ersten Tag von Katta-Nachwuchs überrascht“, teilt das Irrland auf Facebook mit. Dort ist auch ein Foto von dem Jungtier zu sehen. Darauf klammert es sich ganz fest an den Bauch seiner Mutter. „Später kletterte es dann auf den Rücken“, wie die Mitarbeiter beobachtet haben.

Irrland in NRW: Besucher ganz verzückt

Auch die Besucher sind ganz begeistert von der süßen Überraschung und kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. „Herzlichen Glückwunsch zum Nachwuchs“, gratuliert gleich eine Nutzerin. „Wie niedlich.“ Viele freuen sich bereits darauf, den kleinen Racker im Irrland zu sehen. „Awww wie süß… werden wir Samstag kennenlernen“, kann es eine Nutzerin kaum mehr erwarten.

Einige haben das Jungtier in den vergangenen Tagen bereits erspäht. „Wir durften es auch schon bestaunen“, teilt eine Besucherin ein Beweisbild von der anderen Seite des Zauns. Andere planen ihren Besuch noch. Vielleicht werden sie dann auch in den Genuss der neuen Wasserrutschen im Nord-Teil des Freizeitparks kommen. Die waren zum Saisonstart noch nicht fertig (>>hier mehr dazu).