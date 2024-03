Hund landet im jämmerlichen Zustand in NRW-Tierheim – kaum zu glauben, wie er jetzt aussieht

Der Zustand dieses Hundes machte die Mitarbeitenden in einem NRW-Tierheim völlig sprachlos. Total verfilzt und verwahrlost wurde er aus seinem alten Zuhause sichergestellt und verstand plötzlich die Welt nicht mehr. Die Tierretter haben den Großpudel Flash gemeinsam mit einigen anderen Hunden retten können und sind nun drauf und dran, ihren Schützlingen ein neues Leben zu schenken. Gar nichts so einfach, wenn man bedenkt, wie die Hunde-Gruppe aussah.

Verfilztes Fell, wohin das Auge reicht und Dreck bis auf die Haut. Flash war bei seiner Ankunft im NRW-Tierheim so ungepflegt, dass ihn die Mitarbeitenden kaum noch als Hund identifizieren konnten. Unglaublich, was die Retter sich schließlich überlegt haben, um ihn von seiner Last zu befreien.

Hund überrascht mit seinem neuen Look

Relativ schnell war klar: Da hilft auch die beste Bürste nichts mehr – das Fell muss ab. In dem Haushalt, in dem Flash zuvor lebte, schien auf ihn und die sieben anderen vernachlässigten Hunde nur wenig Rücksicht genommen worden zu sein. Sowohl für ihn als auch die fünf anderen Großpudel und die zwei Kleinpudel war klar: Die dicke Filzschicht kann nur noch abgeschnitten werden. Nach einer ausgiebigen Dusche und ersten medizinischen Versorgungen dann die große Überraschung: Das Rudel blüht richtig auf und entlockt den Besuchern den ein oder anderen neugierigen Blick.

Einige der beschlagnahmten Hunde hatten bereits das Glück, in ihr neues Für-immer-Zuhause einziehen zu dürfen. Flash und einige andere Großpudelhunde warte allerdings nach wie vor sehnlichst auf eine neue Familie. Flash ist trotz seines Schicksals stets gut gelaunt und hält seine Mitbewohner derzeit mit seiner bewegungsfreudigen und ungestümen Art auf Trab. Das NRW-Tierheim sucht nach Hundefreunden, die ihn mit viel Liebe und Geduld wieder an ein normales Leben gewöhnen.

Da weder Flash noch seine einstigen Mitbewohner in der Vergangenheit viel gelernt haben, müssen sie sowohl an das Hunde-ABC als auch an stubenreines Verhalten erst noch herangeführt werden. Eins steht fest: Mit seinem neuen Look kämpft sich der Hund in die Herzen der Menschen und wird hoffentlich bald eine neue Familie finden, die sich um ihn kümmert.