Tierheim in NRW macht schockierenden Fund im Wald – „Bis der Tod uns scheidet“

Es sind Fälle, die einen nur noch wütend machen! Immer wieder machen Tierschützer und -heime grausige Funde von ausgesetzten Tieren. Schlichtweg unvorstellbar, warum Menschen überhaupt dazu in der Lage sind, Vierbeiner einfach ihrem Schicksal zu überlassen, um sich so aus der Verantwortung zu stehlen.

Auf Facebook machen die „Tierfreunde Bottrop“, ein Tierheim in NRW, auf ein solches Schicksal aufmerksam. Es zeigt Fotos, auf denen ein Huhn gezeigt ist. Dazu schreibt das Social-Media-Team des Tierheims in NRW: „In dieser verschlossenen Transportbox im Wald wurde ein kleines Zierhuhn gefunden. Das Federkleid kotverschmiert, die Krallen viel zu lang. Gut, dass es gefunden wurde. Es nimmt einfach kein Ende…“

Tierheim in NRW macht schockierenden Fund im Wald

Die Transportbox ist in der Tat viel zu klein für das Tier. Und wieder fragt man sich: Wie können Menschen so eiskalt sein und ein Lebewesen wie dieses Huhn einfach aussetzen – mit dem Wissen, dass es elendig sterben wird, wenn es nicht rechtzeitig gefunden würde? Die Kommentare unter dem Facebook-Beitrag und den Fotos haben es in sich. Tierfreunde sind erschüttert über so viel Kaltherzigkeit.

Hier eine Auswahl einiger Kommentare, die in die gleiche oder zumindest ähnliche Kerbe schlagen:

„Wer macht sowas nur… traurig, traurig, traurig!“

„Die Menschen sind leider so schlecht.“

„Bei mir heißt es: ‚Bis der Tod uns scheidet!‘ Egal, was für ein Schätzchen.“

„Die Menschen sind noch nicht mal in der Lage, das Tier im Tierheim abzugeben! Einfach aussetzen…“

„Bis, dass der Tod uns scheidet“

Auch ein anderer Tierschutzverein aus dem Ruhrgebiet meldet sich zu Wort. Unter den Kommentaren schreibt der „Tierschutzverein Dorsten und Herrlichkeit Lembeck“: „Unfassbar! Alles Gute für euren kleinen Neuankömmling!“ Es bleibt zu hoffen, dass das süße Huhn schon bald wieder zu Kräften kommt und Besitzer bekommt, die es auch wirklich verdient hat…