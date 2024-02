Hund vor Aldi in NRW angeleint – als sein Herrchen zurückkehrt, trifft es der Schlag

Diesen Aldi-Einkauf wird ein Hunde-Besitzer aus Düsseldorf womöglich sein Leben lang bereuen. Am Mittwoch (14. Februar) wollte der Mann kurz vor Ladenschluss noch schnell in den Discounter an der Ahnfeldstraße in der NRW-Landeshauptstadt huschen. Mit dabei Hündin Misa.

Weil er alleine unterwegs war, entschied sich das Herrchen, die Hündin vor der Aldi-Filiale in NRW anzubinden. Als er kurze Zeit später aus dem Discounter zurückkam, der Schock. Misa war weg. Seitdem sucht das Herrchen verzweifelt nach seiner geliebten Hündin.

Hund vor Aldi in NRW entführt: Verzweifelte Suche

In seiner Not wandte sich der Mann an die „Hundesuchhilfe Neuss und Umgebung“. Deren ehrenamtliche Expertin Ulrike Krause hat sofort eine Vermisstenanzeige bei Facebook veröffentlicht und hofft darauf, dass jemand die gesuchte Misa erkennt. Freiwillige werden gesucht, um Flyer in Düsseldorf zu verteilen:

Ulrike Krause hat außerdem einen Suchhund auf die entführte Hündin angesetzt. „Die Spur des Suchhundes deutet darauf hin, dass sie im Laufe des Abends wohl in eine der vielen dort verkehrenden Straßenbahnen mitgenommen wurde!“

Die Hunde-Expertin fürchtet, dass Misa in die Hände skrupelloser Hunde-Händler geraten sein könnte. Es sei nicht das erste Mal, dass Hunde entführt werden und dann über Plattformen im Netz verhökert werden. „In Düsseldorf ist gerade etwas im Busch“, warnt Krause. Zwei Tage nach der Entführung vor der Aldi-Filiale sei auch ein Yorkshire Terrier vor einem Kik geklaut worden. Der Hund sei aber bei einer umfassenden Suchaktion auf der Straße erkannt worden, sodass die Polizei eingeschaltet werden konnte.

Herrchen nach Hunde-Entführung am Boden zerstört

Misas Herrchen hofft nun inständig, dass auch seine Hündin gefunden wird. „Er ist am Boden zerstört“, berichtet Ulrike Krause. Vor allem, weil er jetzt auf schmerzliche Weise erfahren musste, was für einen Fehler er begangen hat. Experten weisen immer wieder darauf hin, dass draußen angeleinte Hunde entführt werden können. Aber eine Verurteilung der Menschen, die sich der Gefahr nicht bewusst sind, helfe nachher auch nicht weiter. Viele, gerade ältere Menschen seien nicht so oft oder gar nicht im Netz unterwegs und würden die zunehmenden Gefahren daher nicht mitbekommen. „Das letzte, was das Herrchen jetzt noch braucht, ist zusätzlicher Stress.“

Die Hundesuchhilfe hat jetzt Hunde-Verkaufsanzeigen bei „Kleinanzeigen“ und Co. im Auge und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Sorgen um die Hündin sind groß. Auch wegen ihrer starken Futtermittelunverträglichkeit. „Misa bekommt bei falschem Futter sofort wunde und teilweise offene Pfoten!“ Alle Beteiligten hoffen nun, dass die Hündin bald gefunden wird. Du hast sie gesehen? Dann melde dich am besten direkt bei der Hunde-Suchhilfe unter einer dieser Rufnummern: 01520 2918124, 0151 46659840 oder 0162 4165429.