Hund sitzt in NRW-Tierheim fest – DARUM darf er nicht vermittelt werden

Wohl jedes Tierheim hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Vierbeiner so schnell wie möglich in liebevolle Hände zu vermitteln. Doch das ist oft leichter gesagt als getan. Ein Tierheim in NRW durfte einen seiner Hunde zunächst gar nicht vermitteln – und das lag ausgerechnet an den Vorbesitzern!

Hund Cura kam nach einer Sicherstellung in das Tierheim Iserlohn (NRW). Bedeutet: Cura wurde seinen Besitzern weggenommen, weil es wiederholt zu Auffälligkeiten kam. Und die Besitzer waren mit dieser Maßnahme wohl so gar nicht einverstanden.

Hund leidet ordentlich

In einem Video auf der offiziellen Facebook-Seite der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ wurde Cura den Tierfreunden jetzt vorgestellt. Und der Weg dorthin war kein leichter. „Monatelang im Tierheimzwinger festgesetzt! Cura durfte nicht vermittelt werden, weil die Ex-Halter gegen die Sicherstellung Einspruch einlegten! Jetzt endlich ist entschieden: Cura darf vermittelt werden“, heißt es in dem Facebook-Posting. Aufatmen also beim Tierheim Iserlohn!

Doch der Vierbeiner hat bereits ordentlich gelitten. „Ein halbes Jahr Tierheim-Zwinger kann einen Hund verändern. Und Curas Seele hat die Zeit definitiv nicht gut getan. Sie braucht ein Zuhause, damit sie wieder den Glauben an ein gutes Hundeleben wiederbekommt!“ Der Vierbeiner versteckt häufig seine liebe Seite, präsentiert sich im Zwinger „aggressiv und laut“, heißt es in dem Vorstellungsvideo von Cura. Bei ihren Bezugspersonen hingegen, zeigt die Hündin jedoch ein anderes Gesicht.

Hund aus NRW liebt die Natur

Cura ist sechs Jahre alt. Sie ist besonders mit Leckerchen bestechlich, versteht sich gut mit anderen Hunden und ist wachsam. Wunschzuhause: Bei hundeerfahrenen Menschen, die Cura auch kräftemäßig gewachsen sind! Sie liebt die Natur, speziell Wiesen. Beim Training macht die Mischlingshündin „toll“ mit, wie es weiterhin heißt. Bleibt nur zu hoffen, dass Cura schon bald ein neues liebevolles Zuhause findet.