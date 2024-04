Tierheim in NRW muss Hund aufnehmen – Tierfreunde entsetzt: „Stich ins Herz“

Die Pfleger des Tierheim Bergheim (NRW) haben schon so einige traurige Tierschicksale miterlebt. Tag für Tag finden Vierbeiner ihren Weg in das Tierheim. Einige werden von ihren Besitzern direkt abgegeben, andere Tiere wiederum werden auf der Straße gefunden. Letzteres trifft auch auf Hund Clarence zu.

Wem gehört dieser Vierbeiner? Das Tierheim Bergheim (NRW) steht vor einem Rätsel. Mitten in der Nacht kam die Polizei vorbei und übergab den Pflegern einen Hund als Fundtier. Tierfreunde sind entsetzt.

Tierheim in NRW: Wem gehört dieser Hund?

Auf seinem Facebook-Account teilte das Tierheim Bergheim mehrere Fotos des Hundes. Besonders auffällig: Sein Silberblick! „Wer kennt diesen Hund? Er wurde mitten in der Nacht von der Bergheimer Polizei als Fundtier gebracht. Er ist gechipt, weder bei Tasso registriert noch bei Ordnungsämtern gemeldet. Wir haben ihn aufgrund seines Silberblicks erstmal Clarence getauft“, heißt es in einem Social-Media-Post vom Donnerstag (21. März).

Viele Tierfreunde macht das Schicksal des Hundes ziemlich betroffen. „Was zur Zeit los ist, kann man kaum in Worte fassen. Noch nie zuvor wurden so viele Tiere gefunden. ausgesetzt, scheinbar entlaufen etc. Das ist doch nicht mehr normal. Es ist jedes Mal ein Stich ins Herz. Der Dank gehört denen die sich jeden Tag den unschuldigen Seelen liebevoll annehmen. Denen gebührt mein größter Dank“, schreibt beispielweise eine Person in die Kommentarspalte unter den Beitrag.

Tierheim in NRW: Viele Tierfreunde sind von Hunde-Schicksal betroffen

„Oh man ist der süß mit seinem Silberblick. Ich hoffe der Eigentümer meldet sich oder er findet schnell ein schönes Zuhause“, heißt es von einer weiteren Person. Bleibt nur zu hoffen, dass Clarence schon bald wirklich in gute Hände kommt – entweder bei seinem eigentlichen Besitzer oder bei einem anderen liebevollen Tierfreund.