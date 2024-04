Tierheim Essen erhält Post – kurz darauf kullern die Tränen

Große Emotionen im Tierheim Essen. Eigentlich hatten die Tierpfleger und -pflegerinnen nur eine bescheidene Bitte über Facebook formuliert.

Sie ahnten nicht, was kurze Zeit später passieren sollte. Erst flatterte rührende Post beim Tierheim Essen ein. Wenig später sollten sogar Tränen des Abschieds kullern.

Tierheim Essen: Post erweicht die Herzen

Es geschah am 10. April, als das Tierheim Essen einen Aufruf startete. Dabei stellten die Angestellten ihren Hund Harry vor. Harry habe Hunger, sei aber zwangsweise wählerisch. Weil er kein Getreide vertrage. Am liebsten esse er Nassfutter. Das Problem: „Unser Futterlager ist fast leer.“

Eine kleine Anspielung an die Kult-Serie „Derrick“ konnte sich das Tierheim beim Namen Harry nicht verkneifen: „Also fahrt den Wagen vor“, hieß es in dem Aufruf in Anlehnung an die Aufforderung des Kommissars an seinen Assistenten Harry Klein (Fritz Wepper).

Beim Anblick des niedlichen Vierbeiners schmolzen die Tierfreunde nur so dahin. Viele kündigten an, demnächst Futter vorbeizubringen.

Wenige Tage später trudelt ein Brief mit einer Geldspende beim Tierheim Essen ein: „Wir hoffen, dass wir Dir hiermit für ein paar Tage über Deinen Hunger hinweg helfen können“, hießt es da an die Adresse des Hundes (wir berichteten >>>).

Tierpfleger völlig überwältigt

Harrys Laune sei daraufhin deutlich besser gewesen, erklärte das Tierheim: „Wenn jetzt noch ein eigenes Sofa in Aussicht wäre, dann grinst er so richtig.“ Und tatsächlich. Nach dem viel beachteten Futter-Aufruf sollte tatsächlich ein Mann sein Herz an Harry verlieren.

Die Tierpfleger konnten ihr Glück kaum fassen, verabschiedeten ihren Kumpel mit Freudentränen und nahmen dabei den Derrick-Ball erneut auf: „Mach’s gut, Harry, der Wagen ist vorgefahren.“