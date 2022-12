Hund in NRW hat rührendes Schicksal hinter sich – „Der Dumbo unter den Vierbeinern“

Mit diesem Hund aus NRW möchte wohl niemand so schnell tauschen. Denn was der kleine Vierbeiner in seinem Leben bereits mitmachen musste, liest sich wie der traurige Beginn eines Disney-Films – abgesehen von der Tatsache, dass das Happy End noch auf sich warten lässt.

Doch vor Weihnachten soll auch der Hund aus NRW endlich glücklich werden, weswegen das Tierheim in Moers jetzt nach einem neuen Herrchen oder Frauchen für die kleine Lilo sucht.

Hund in NRW hat Traumatisches hinter sich

Lilo sei „der Dumbo unter den Hunden“ beginnt das Tierheim einen herzerwärmenden Beitrag über die Vierbeinerin. Das liegt sicherlich nicht nur daran, dass das markanteste Körpermerkmal des kleinen Fratzes seine übergroßen Ohren sind. Auch die Geschichte der neunjährigen Hündin erinnert an die Handlung des Films über den fliegenden Elefanten.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Denn wie auch Dumbo wurde Lilo unter tragischen Umständen von ihrer „Hundemama“ getrennt. Wie diese genau bei der Hündin aussahen, verrät das Tierheim Moers jedoch nicht. Doch müssen sie für die Hündin traumatisch gewesen sein. Nicht ohne Grund betont das Tierheim, Lilo erst einmal Zeit gegeben haben das Erlebte zu verarbeiten.

Lilo sucht ein neues Zuhause

Seitdem blühe die Vierbeinerin aber regelrecht auf. Sie „zeigt sich bei uns freundlich, aufgeschlossen und sehr menschbezogen. Anderen Hunden begegnet sie neutral oder freundlich“, heißt es vom Tierheim. Logisch, dass jetzt eine neue Familie für Lilo gesucht wird. So sei ein aktiver Haushalt ohne oder mit bereits älteren Kindern perfekt für den kleinen Fratz.

Denn wie das Tierheim weiter schreibt, würde Lilo ausgedehnte Spaziergänge lieben und ist nach etwas Aufwärmzeit auch Feuer und Flamme, etwas Neues auszuprobieren. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass die Hündin bald einen neue „Hundemama“ oder „-papa“ bekommt.