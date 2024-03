Hunde-Besitzerin aus NRW geht mit Vierbeinern Gassi – unfassbar, was sie sich anhören muss

Diese Hunde-Besitzerin aus NRW fällt fast vom Glauben ab, als ihr das zu Ohren kommt. Auf ihrer routinierten Gassi-Runde kommt ihr plötzlich ein anderer Spaziergänger entgegen, der sie in ihrem Umgang mit ihren eigenen Vierbeinern zurechtweisen möchte. Empört postet die Hunde-Besitzerin diesen Vorfall auf der Plattform X, ehemals Twitter, und schnell wird klar, auf wessen Seite sich andere Tierliebhaber im Netz schlagen.

Wer einen Hund zu Hause hat, für den ist klar, bei Wind und Wetter geht es vor die Tür. So auch diese Hunde-Besitzerin, die um 6 Uhr morgens im Nieselregen eine Runde mit ihren beiden Vierbeinern um den Block gedreht hat. Damit, dass aus dem Nichts plötzlich völlig Fremde auf sie einreden, hätte sie allerdings wohl nicht gerechnet.

Hunde-Besitzerin aus NRW völlig irritiert

Zündstoff für die Diskussion zur frühen Stunde lieferte der AirTag, der an den Halsbändern der beiden Fellnasen befestigt war. Dabei handelt es sich um ein von Apple entwickeltes Ortungsgerät, dass dabei helfen soll, verloren gegangene Sachen schnell wieder zu finden. Der Anwendungsbereich ist dabei vielfältig. Während die einen das kleine knopfförmige Gerät an ihrem Schlüssel oder Portemonnaie befestigen, hat diese Hunde-Besitzerin es an dem Halsband befestigt, um im Fall der Fälle ihre Schützlinge orten zu können. Was eigentlich recht schlau ist, scheint dieser Spaziergängerin jedoch tierisch gegen den Strich zu gehen.

„Fremde, die mir vor dem ersten Kaffee (…) erzählen, dass die AirTags an den Halsbändern meiner beiden Hunde, die Hunde und auch die komplette Nachbarschaft verstrahlen würden“, schildert die Hunde-Besitzerin die Situation auf X. Statt sich davon irritieren zu lassen, schiebt sie diese Anmerkung auf die „üble Laune der blonden Frau“ und geht schließlich weiter. Nur wenig später macht sie ihrem Ärger im Netz Luft und bekommt prompt unzählige Antworten.

„Ich hätte auch gefragt, ob sie mir das mal erklären könnte, und zwar physikalisch“, witzelt eine andere Hunde-Besitzerin in der Kommentarspalte. „Wie schaffst du es in so einer Situation noch nett zu sein“, bewundert ein weiterer X-User die Gefasstheit der Hunde-Besitzerin aus NRW. „Die Idee mit dem AirTag ist super, das muss ich mir merken“, lobt ein anderer Tierfreund den pfiffigen Schachzug. Fest steht: Mit so viel Zuspruch im Netz hätte die Hunde-Besitzerin wohl nicht gerechnet.