Hund landet in NRW-Tierheim – sein Anblick zerreißt allen das Herz: „Tut in der Seele weh“

Was ist bloß mit diesem Hund in NRW geschehen? „Pepper“, so hat das Tierheim Düsseldorf das französische Bulldoggen-Weibchen genannt, lief völlig orientierungslos durch den Stadtteil Eller.

Nach Angaben der Verantwortlichen habe sie „völlig verstört“ gewirkt. „Aufgrund des schlechten Zustandes der Hündin vermuten wir, dass man sie ’nicht mehr haben‘ wollte“, teilte das Tierheim Düsseldorf am Dienstag (6. Februar) bei Facebook mit. Einen Tag später schlägt das NRW-Tierheim Alarm.

Hunde-Drama in NRW-Tierheim

„Leider geht es ihr doch schlechter, als wir dachten“, heißt es in der Mitteilung an die Tierfreunde. „Pepper“ müsse an den Nasenlöchern und am Gaumensegel operiert werden, weil sie so schlecht Luft bekomme. Außerdem sei der gesamte Halsbereich geschwollen. Der Grund dafür? Bislang völlig unbekannt. Eine Computertomografie (CT) soll nähere Erkenntnisse bringen.

Im Gegensatz zu dem sonst so abgemagerten Zustand der bemitleidenswerten Hündin wirkt der voluminöse Halsbereich jedenfalls besonders bedrohlich. „Das tut einem in der Seele weh“, schreibt eine bewegte Hunde-Freundin und wünscht: „Alles Gute der kleinen Maus.“

NRW-Tierheim bittet um Hilfe

Das Tierheim Düsseldorf bittet nun um Hilfe bei der Versorgung der aufgelesenen Hündin. Schließlich dürften durch die medizinische Versorgung hohe Kosten anstehen. „Da wir Pepper natürlich helfen wollen, würden wir uns freuen, wenn ihr Pepper mit einer kleinen Spende unterstützen könntet.“ Wer helfen möchte, kann Geld per Paypal: www.paypal.me/tierheimd oder auf das Spendenkonto (DE92 3005 0110 0019 0687 58) überweisen.

Zum anderen bittet das NRW-Tierheim um Hinweise zu „Peppers“ möglichen Besitzer. Du bist der französischen Bulldogge schon einmal über den Weg gelaufen oder kennst ihren Besitzer? Dann melde dich bitte beim Tierheim Düsseldorf unter der Nummer 0211-651850 oder per Mail an hundehaus@tierheim-duesseldorf.de.