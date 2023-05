Hunde-Welpe landet in NRW-Tierheim – sein Zustand entsetzt: „Wir sind fassungslos!“

Dramatisches Hunde-Schicksal in Düsseldorf. Mitarbeiter aus dem Tierheim der NRW-Hauptstadt wollen nicht wahrhaben, in welchem Zustand ein kleiner Welpe sich befindet.

12 Wochen alt soll der kleine Peppino, wie er von den Pflegern des NRW-Tierheims genannt wurde, sein. Der kleine Hund irrte im Stadtteil Rath umher und wurde dort auf der Reichswaldallee aufgelesen. Sein Verhalten gibt allen Beteiligten zu denken.

Hunde-Schicksal macht NRW-Tierheim „fassungslos“

„Was muss man einem 12 Wochen alten Welpen antun, dass er aus lauter Angst unter sich macht und versucht zu beißen“, fragen sich die verzweifelten Mitarbeiter und ergänzen. Keiner könne sich erklären, warum der arme Vierbeiner so furchtbar ängstlich und verstört ist: „Wir sind fassungslos.“

Die Pfleger versprechen: „Wir bemühen uns jetzt, ihm mit viel Geduld die Angst zu nehmen und ihm zu zeigen das man in dem Alter neugierig und verspielt sein sollte und nicht vor Angst unter sich machend in einer Ecke sitzen muss.“ An eine Vermittlung des kleinen Hunde-Welpen sei aufgrund der Umstände bislang überhaupt nicht denkbar.

NRW-Tierheim hat dringenden Bitte

Um zu ermitteln, ob der kleine Peppino möglicherweise entlaufen ist oder um mehr über die Hintergründe seines noch jungen, aber offenbar dramatischen Lebens zu erfahren, bittet das Tierheim Düsseldorf um Hilfe. Wer den Hund erkenne und möglicherweise weiß, wem der Hund gehört, solle sich bitte melden.

„Jeder Hinweis kann hilfreich sein“, ließ das NRW-Tierheim wissen. Dir kommt der Hund bekannt vor? Dann melde dich bitte telefonisch bei der Einrichtung unter der Nummer: 0211-651850. Alternativ kannst du auch eine E-Mail schreiben an: hundehaus@tierheim-duesseldorf.de.