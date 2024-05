Hund eiskalt am Hauptbahnhof Dortmund ausgesetzt – sein Anblick bricht einem das Herz

Immer wieder landen Tiere, vor allem Hunde und Katzen, in Tierheimen, weil sie zuvor ausgesetzt wurden. Das Tierheim Dortmund platzt deshalb schon wie so viele andere Einrichtungen aus allen Nähten. Der Kreativität der Besitzer ist beim Aussetzungsort oftmals keine Grenze gesetzt.

An einer Autobahn-Raststätte, in einem abgelegenen Wald oder wie in diesem Fall am Hauptbahnhof Dortmund: Die Halter lassen ihre Tiere einfach dort sitzen und überlassen sie ihrem Schicksal.

Hund am Hauptbahnhof Dortmund entdeckt

Am Donnerstagnachmittag (2. Mai) fiel einer Frau am Hauptbahnhof Dortmund ein kleiner Hund auf. Der kleine Vierbeiner sei an den Fahrradständern nahe der Postfiliale an der Kurfürstenstraße angebunden gewesen. Als auch noch zwei Stunden später von dem Halter nichts zu sehen war, fasste sich die 51-Jährige ein Herz und meldete ihre Beobachtungen gegen 14.30 Uhr den Bundespolizisten am Hauptbahnhof Dortmund.

Das Tier lege ein verstörtes Verhalten an den Tag. Es mache einen sichtlich verängstigten Eindruck und biss um sich. Sofort entschieden die Beamten, sich selbst einen Eindruck von der Situation zu verschaffen. Während der kleine Vierbeiner vermutlich noch vergebens und sehnsüchtig auf seinen Halter wartete, wagten sich die Einsatzkräfte langsam aber sicher näher.

Hund am Hauptbahnhof Dortmund ausgesetzt. Foto: Bundespolizei

Hund beißt um sich

Hier bestätigte sich die Aussage der Zeugin, denn der Hund versuchte auch die Polizisten mit lautem Knurren und Bissen in die Luft zu verjagen. Und auch auf einem Bild, das die Bundespolizisten veröffentlichen, liegt der Hund zusammengekauert und mit ängstlichem Blick auf den Boden. Dennoch konnten sie ihn sicherstellen und zunächst mit Trinkwasser versorgen.

Anschließend wurde die Feuerwehr Dortmund informiert, die das Tier in eine Transportbox lockten. Inzwischen ist der Hund in einem Tierheim untergebracht worden. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gegen den unbekannten Halter ein.