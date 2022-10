Hund in NRW angefahren – Autofahrerin verzweifelt: „Er hat so stark geblutet“

Schrecklicher Unfall! Ein kleiner Hund wurde am Samstag (1. Oktober) in NRW von einem Auto erfasst.

Der Hund aus Krefeld-Uerdingen (NRW) lag nach dem Unfall blutüberströmt auf der Straße. Eine Frau fand den kleinen Vierbeiner und versuchte alles, um sein Leben zu retten.

Hund in NRW von Auto angefahren – doch er hat einen Schutzengel

Ein Hund, der auf den Namen Romeo hören soll, wurde am Samstag gegen 21 Uhr von einem Auto angefahren und schwer verletzt liegen gelassen. Das Frauchen oder Herrchen des Vierbeiners war offenbar nicht am Unfallort. Doch der weiße Maltester hatte Glück im Unglück.

Eine andere Autofahrerin sah den verletzten Rüden und hielt sofort an. Die Frau wurde zum Schutzengel für den Hund, denn sie kümmerte sich um ihn, bis die Tierrettung da war. „Ich habe ihn verletzt und blutend eine Stunde fest im Arm gehalten, musste ihn aber dann der Tierrettung übergeben, da ich mit ihm nicht in die Klinik durfte“, berichtet sie in einer Facebook-Gruppe.

Auf der Facebook-Seite „Rund ums Tier im Ruhrpott“ sucht die Finderin nun nach dem Halter des verunfallten Rüden, denn sie hat nur einen Wunsch.

Retterin hat nur eine Bitte

„Ich möchte einfach nur wissen: Wie geht es dem kleinen Schatz? Er hat so stark geblutet. Bitte melde dich“, lautet ihre verzweifelte Bitte. Klar scheint zu sein, dass der Hund den schlimmen Unfall überlebt hat.

Der Rüde soll sogar die Tierklinik schon verlassen haben. Ob er wieder bei seinem Besitzer ist, wird aus dem Facebook-Beitrag nicht ganz klar. Auf jeden Fall würde die Tier-Retterin gerne Kontakt aufnehmen, um sich über den Gesundheitszustand des kleinen Romeo zu erkunden.