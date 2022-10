NRW: Heftige Wartezeiten bei Führerscheinprüfung – TÜV zieht drastische Konsequenz

Fahrschüler in NRW müssen aktuell teilweise sehr starke Nerven haben.

Der Grund dafür ist, dass sie sehr lange auf einen Prüfungstermin warten müssen. Das kann die Fahrschüler in NRW neben Zeit auch Geld kosten. Nun soll aber Abhilfe geschaffen werden.

Lange Wartezeiten bei Führerscheinprüfungen in NRW

Der Führerschein ist für viele Jugendliche oder junge Erwachsene ein absolutes Muss. Doch aktuell müssen einige Fahrschüler viel Zeit mitbringen, bis sie den Lappen endlich ihr Eigen nennen dürfen. Grund dafür sind langen Wartzeiten beim TÜV Nord und TÜV Rheinland.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Mit fast 18 Millionen Einwohnern ist NRW das bevölkerungsreichste Land in Deutschland

Die Landeshauptstadt ist Düsseldorf, die meisten Einwohner hat jedoch die Domstadt Köln

Gründung: 23. August 1946

Beliebte Sehenswürdigkeiten: Zeche Zollverein in Essen, Kölner Dom, Fußballmuseum in Dortmund, Königsallee Düsseldorf

Zwischen sechs und zehn Wochen beträgt aktuell die Wartezeit bei den beiden TÜV. Das kann dazu führen, dass der Führerschein um bis zu fünf Prozent teurer wird, weil bis zum Prüfungstermin mehr Fahrstunden fällig werden. Doch nun wollen die beiden TÜV-Unternehmen gegen die langen Wartezeiten vorgehen und ziehen drastische Konsequenzen.

In NRW haben nun zwei Tüvs drastische Konsequenzen gezogen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / U. J. Alexander

DAS soll für kürzere Wartezeiten beim Tüv sorgen

Die beiden Tüv-Unternehmen wollen nun auch samstags Prüftermine anbieten. Zudem würden Ruheständler reaktiviert, um kurzfristig den Terminstau abzuarbeiten. In Absprache mit den Betriebsräten würden sie auf Urlaub verzichten und Mehrarbeit leisten.

Der TÜV Rheinland habe eigenen Angaben zufolge zudem die Zahl seiner Fahrprüfer beträchtlich aufgestockt. „Unter anderem dadurch, dass lizenzierte Fahrprüfer, die ansonsten jedoch die technischen Prüfungen bei der HU durchführen, als Fahrprüfer rekrutiert wurden“, erläutert ein Sprecher.

Weitere News aus NRW:

Hunde in NRW aus Tierheim geholt – doch dann schlägt das Schicksal erbarmungslos zu

Wetter in NRW: Heißer Herbst im Anmarsch! SO warm wird es wirklich

Flughafen Düsseldorf: Notruf aus Urlaubsflieger! Plötzlich spielen die Systeme verrückt

So sei es möglich gewesen, von Anfang Januar 2022 bis Ende August 2022 mehr als 101.000 Fahrerlaubnisprüfungen zu fahren. Das sei „mehr als jemals zuvor in der Geschichte“, schildert er. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019 seien es lediglich 93.600 Fahrprüfungen gewesen. Bleibt zu hoffen, dass Fahrschüler in NRW bald von den gezogenen Konsequenzen profitieren und die Wartezeiten kürzer werden.