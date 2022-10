Hund in NRW: Stadt warnt – hier droht deinem Vierbeiner der Tod

Noch mehr als sonst lädt der bislang goldene Oktober Menschen mit ihrem Hund in NRW zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Doch das Wetter in NRW hat auch seine Tücken. Denn bei viel Sonne und warmen Temperaturen drohen manche Gewässer zu kippen.

Die Stadt Krefeld hat jetzt eine Warnung herausgegeben. Denn in bei einem beliebten See unweit der Grenze zu Rheinhausen besteht ein gefährlicher Verdacht. Wer seinen Hund hier schwimmen lässt, riskiert sein Leben.

Hunde in NRW in Gefahr

Die Rede ist vom Elfrather See. Dort bestehe der Verdacht, dass sich im Bereich der Regattastrecke und am ehemaligen Badesee Blaualgen auftreten. „Je nach Wind und Wellenlage kann es im Uferbereich zu Ansammlungen der Algen kommen.“

Die Stadt Krefeld rät alle anderen Besucher des Sport- und Erholungsgebietes Wasserbereiche mit blau-grünen Schlieren oder Flocken zu meiden. Auch wenn es muffig riecht, sei Abstand geboten. Eine noch dringlichere Warnung geht an alle Hunde-Besitzer: „Tiere insbesondere Hunde sollten nicht im Elfrather See baden und kein Wasser schlucken, da die Bakterien für sie in kurzer Zeit lebensbedrohlich werden könnten.“

Gefahr für Hunde in NRW: Blaualgen wie hier im Dinslaker Rotbachsee im August 2022. Foto: IMAGO / Cord

Das sind Blaualgen:

sind keine Algen im klassischen Sinne, sondern Bakterien (Cyanobakterien)

bilden einen schlierigen blau-grünlichen Teppich auf Gewässern

können im Verwesungsprozess Gift abgeben

Das Tierheim Krefeld ruft in den Sozialen Netzwerken auf: „Bitte unbedingt teilen und andere Hundehalter warnen!“

Hunde in NRW in Gefahr

Denn während Blaualgen bei gesunden Menschen in der Regel eher Hautreizungen und Übelkeit hervorrufen, kann eine größere Dosis für Tiere, aber auch Kleinkinder lebensbedrohlich sein.

Blaualgen verbreiten sich vorwiegend in stehenden Gewässern. Viel Sonne und warme Temperaturen begünstigen Wachstum. Hunde-Besitzer aus ganz NRW sollten gewarnt sein. Denn die aktuell extremen Wetterverhältnisse (mehr hier) könnten auch bei anderen Seen zu einem Befall führen.