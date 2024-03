Hund in NRW: Besitzer will nur kurz bei Edeka einkaufen – dann beginnt das Drama

Ein Mann aus Düsseldorf (NRW) ließ seinen Hund nur kurz aus den Augen – jetzt fehlt von dem Vierbeiner jede Spur.

Der 84-Jährige war am Donnerstag (21. März) mit seinem Hund auf der Collenbachstraße in Düsseldorf-Derendorf unterwegs. Dort wollte der Senior in einem Edeka-Supermarkt einkaufen. Also band er seinen Hund vor dem Laden an und ging hinein. Bei seiner Rückkehr war der Vierbeiner verschwunden!

Hund in NRW vor Edeka angebunden

Augenzeugen hätten angeblich beobachtet, wie der Hund von unbekannten Personen losgebunden und mitgenommen wurde. Also ein dreister Diebstahl? Da wirkt es schon fast ironisch, dass der Mischlingshund des 84-Jährigen selbst auf den Namen „Räuber“ hört. Doch zum Lachen ist diese Geschichte wahrlich nicht.

Der 84-jährige Witwer ist auf einen Rollator angewiesen, er kann nicht so einfach selbst durch die NRW-Landeshauptstadt streifen und seinen verlorenen Hund suchen. Glücklicherweise hat sich ein Mann aus der Nachbarschaft ein Herz gefasst und unterstützt den Senior bei der Suche nach „Räuber“.

Wo ist „Räuber“?

Genaue Angaben zu den mutmaßlichen Hundedieben habe man nicht, lediglich die vagen Augenzeugenaussagen – so Jiannis Skouras, der nahe des Frankenplatzes wohnt und dem Hundehalter helfen will. „Dieser Mann wollte diesen Sonnabend, den 23. März., mit seinen Freunden den 85. Geburtstag feiern – mit seinem Hund Räuber, der alles für ihn bedeutet“, erzählt er im Gespräch mit der „NRZ“.

„Wer hat Räuber gesehen?“, fragt Skouris daher. „Kann jemand Angaben dazu machen, von wem er entwendet oder gestohlen wurde? Wer kann etwas sagen zum Verbleib dieses Hundes?“

Die Nachbarn haben extra eine E-Mail-Adresse für Hinweise eingerichtet. Wie du mit dem „Suchtrupp“ in Kontakt treten kannst, erfährst du bei der „NRZ“ <<. Dort findest du auch ein Foto von „Räuber“.