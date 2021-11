Hund in NRW: Verschmuster Vierbeiner „Duke“ findet einfach kein neues Zuhause – Das ist der traurige Grund

Dieser Hund in NRW hatte es in seinem Leben bisher alles andere als leicht.

So musste „Duke“ schon einige Operationen über sich ergehen lassen. Nun hofft der Hund auf ein tolles Zuhause und nette, liebevolle Halter.

Das Schicksal eines Hundes in NRW berührt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Hund in NRW: Hartes Schicksal!

Der sechsjährige Staff-Mix hat eine Schulterhöhe von 50 Zentimetern. Er lebt aktuell in einem Tierheim in Iserlohn. Dieses sucht nach einem liebevollen Zuhause für den Hund. Dabei bekam das Tierheim nun Unterstützung von der WDR-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“.

--------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

---------------

In der Sendung wurde „Duke“ in einem Video vorgestellt. Das Schicksal hat es bisher nicht gut mit ihm gemeint. Dem Vierbeiner mussten schon zweimal Mastzell-Tumore entfernt werden. Leider kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass es erneut zu einer Tumorbildung kommt. Nach einer Untersuchung wurde nun eine Behandlung mit Medikamenten begonnen.

+++ Hund in NRW: Tierheim leidet mit Vierbeiner Pumba – „Das ist ganz schön heftig“ +++

Mindestens drei Monate lang muss der Hund Tabletten nehmen, die etwa 300 Euro im Monat kosten. So soll verhindert werden, dass erneut Tumore gebildet werden. Die Kosten für die Therapie werden aber von den Tierschützern übernommen.

Hund in NRW: „Duke“ findet einfach kein neues Zuhause

Bevor der Hund in das Tierheim in Iserlohn kam, lebte er bei einer Tierschutzorganisation, welche ihn nur in einem Außenzwinger ohne Wärmequelle halten konnte. Doch da der Hund keine wärmende Unterwolle besitzt, konnte er dort nicht bleiben.

---------------

Weitere News zu Hunden in NRW:

Hund in Bochum: Trauriger Geburtstag für „Lilly“ – niemand will die Hündin adoptieren

Hund in NRW: Tierheim rätselt – was steckt hinter diesem mysteriösen Vierbeiner?

Hund landet am Flughafen Düsseldorf – als Beamte DAS sehen, wird das Tier sofort einkassiert

---------------

„Duke ist ein sehr menschenbezogener Hund und zu jedem Menschen nett und freundlich. Er liebt die Nähe zu seinen Menschen und wird gerne stundenlang geknuddelt“, heißt es in der Beschreibung des Vierbeiners. Allerdings ist es wegen seinen Gesundheitlichen Problemen dennoch schwer ihn zu vermitteln. Dies wird auch noch dadurch verstärkt, dass für seine Rasse in NRW bestimmte Auflagen erfüllt werden müssen.

Falls du dich für „Duke“ interessierst, findest du auf der Webseite des Tierheims Iserlohn weitere Infos. (gb)