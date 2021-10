Hund landet am Flughafen Düsseldorf – als Beamte DAS sehen, wird das Tier sofort einkassiert

Düsseldorf. Dieser Hund hat einen Streifen mitgemacht. Sein Besitzer wollte ihn im April dieses Jahres mit nach Deutschland nehmen. Doch da hat der Hunde-Besitzer wohl die Rechnung ohne die Beamten am Flughafen Düsseldorf gemacht.

Gemeinsam mit seinem erst im Februar geborenen Kangalmix-Welpen wollte der frischgebackene Hunde-Besitzer aus der Türkei einreisen. Doch die Rechnung ging nicht auf. Sein Hund wurde einkassiert.

Hund: Ein Vierbeiner musste nach seiner Landung am Flughafen Düsseldorf direkt ins Tierheim. (Symbolbild) Foto: ASSOCIATED PRESS / Emrah Gurel / dpa

Hund kommt vom Flughafen Düsseldorf direkt ins Tierheim

Wegen fehlender Impfpapiere wurde der Vierbeiner vom Veterinäramt beschlagnahmt, berichtet das Tierheim Düsseldorf bei Facebook.

In solchen Fällen müssen Hunde für Monate in Quarantäne. Die vorgeschriebene Zeit ist nun abgelaufen und das mittlerweile acht Monate alte Tier Africa kann endlich in neue Hände vermittelt werden.

Der kleine Welpen ist mittlerweile schon gewachsen. (Symbolbild) Foto: AA | Serhat Zafer / dpa

Tierheim Düsseldorf sucht neues Zuhause für gestrandeten Hund

Wegen ihrer langen Isolation sei die junge Hündin allerdings nichts für Anfänger. „Da sie bisher kaum etwas kennengelernt hat, ist Africa draußen gerade bei Umweltreizen noch sehr unsicher“, erklärt das Tierheim.

Anfangs sei sie auch Menschen gegenüber sehr zurückhaltend gewesen. Seit sie Vertrauen zu ihren Bezugspersonen gewonnen hätte, habe sich ihr freundliches Wesen jedoch gezeigt. Auch mit Artgenossen käme sie klar.

Africa benötige allerdings eine kangalerfahrene Führung. Neuen Besitzern sollte also klar sein, dass sie quasi „bei Null“ in der Erziehung anfangen müsse.

„Wir sehen Africa in Zukunft eher in einer ruhigen ländlichen Umgebung - gerne auch als Zweithund zusammen mit einem freundlichen Rüden, der ihr bei der Eingewöhnung sicher eine große Hilfe wäre“, so das Tierheim Düsseldorf.

Du möchtest Africa kennenlernen und kannst ihr ein neues Zuhause geben? Dann melde dich doch per Mail beim Tierheim Düsseldorf und vergiss nicht deine Telefonnummer anzugeben: hundehaus@tierheim-duesseldorf.de. (ak)

