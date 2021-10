Hund in NRW: Tierheim rätselt – was steckt hinter diesem mysteriösen Vierbeiner?

Ungewöhnlicher Hund-Mix in NRW! Bei diesem Hund wissen die Tierheimmitarbeiter auch nicht weiter.

Welche Rassen wohl in diesem Hund aus NRW stecken?

Hund in NRW: Mysteriöser Rassen-Mix – Misses Spock ist ein „Unikat“

Mysteriöser Hunde-Mix gibt Tierheim Rätsel auf. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop

Die Hündin Misses Spock gibt ihrem Tierheim in Coesfeld Rätsel auf. Hier hat keiner eine Ahnung, aus welcher Paarung sie entstanden sein soll. Sie sind sich nur bei einer Sache sicher: Ein Corgi steckt da irgendwo drin. Für sie ist die Hündin mit den kurzen Beinchen und dem länglichen Körper ein „Unikat“.

-----------------

Die beliebtesten Hunde-Rassen in Deutschland:

Platz 1: Labrador Retriever

Platz 2: Golden Retriever

Platz 3: Deutscher Schäferhund

Platz 4: Jack Russel Terrier

Platz 5: Yorkshire Terrier

-----------------

In einem Video bei Instagram läuft die Hündin mit Karacho und fröhlich hechelnd durch das Bild. Ihren Namen hat sich die Hündin aufgrund ihrer Ohren verdient, auch wenn die nicht unbedingt an Commander Spocks Vulkanierohren erinnern. „Zack, schon hat sich Misses Spock in euer Herz gebeamt!“, schreibt „Tiere suchen ein Zuhause“ bei Instagram. Und ja, bei den Aufnahmen von der verspielten Hündin geht einem das Herz auf.

Hund in NRW: Misses Spock begeistert – „Ich bin schock verliebt“

Misses Spock soll sich super mit anderen Hunden verstehen, zugänglich und lieb sein. Also alles in allem eine „tolle Hündin“. Auch wenn ihr Körperbau als eher „interessant“ beschrieben wird, finden sie viele richtig süß. „Ich bin schock verliebt“, kommentiert eine Userin das Video. „Ein Wirbelwind auf vier (kurzen) Beinen“, findet eine andere.

----------------

Weitere Hunde-Meldungen aus NRW:

Hund in NRW: „Fußballen gelöst“! Beim Spaziergang lauert jetzt diese unerwartete Gefahr

Hund landet am Flughafen Düsseldorf – als Beamte DAS sehen, wird der Vierbeiner sofort einkassiert

Hund in Essen: Halter steigt bei Facebook-Gruppe ein – und kann nicht glauben, worüber die anderen Nutzer dort diskutieren

----------------

Eine Hundekennerin meint, dass Misses Spock ein Mix aus Corgi und Border Collie sein könnte. Da stimmt ihr auch jemand anderes zu. Egal, welche Rassen sich da vermischt haben, die Hündin kommt auf jeden Fall gut an. „Wenn ich einen Hund halten könnte, dann würde ich mich sofort zu Euch beamen“, träumt eine Userin. (mbo)