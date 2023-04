Hund in NRW nach Gassi-Runde schlimm dran – Halterin spricht Warnung aus

Hunde-Besitzer wollen für ihren vierbeinigen Freund nur das Beste – umso schlimmer für Herrchen oder Frauchen, wenn die Fellnase plötzlich leidet. Eine Frau aus NRW berichtete nach ihrer Gassi-Runde von einem beunruhigenden Verhalten ihres Hundes und warnt andere Besitzer.

Wer einen Hund hat, der muss mit ihm logischerweise mehrmals am Tag vor die Türe. Doch so ganz unbeschwert ist eine Gassi-Runde nicht immer – vor allem, wenn es durch unbekannte Wälder und Felder geht. Hier müssen Halter ihre Augen offen halten. Grund dafür sind unter anderem Giftköder, die von unbekannten Hunde-Hassern ausgelegt werden. Auch in NRW passiert das nicht selten.

Hund in NRW: Die Gefahr lauert auf dem Feld

Und auch diese Frau hatte ein ähnliches Anliegen: In einer Facebook-Gruppe für Hundefreunde aus Dinslaken und Umgebung schrieb sie: „Hallo zusammen, aktuell scheinen wieder Wiesen und Felder gedüngt und gespritzt zu werden. Unsere Hündin hat wieder mit Durchfall und Erbrechen zu kämpfen… sie mag auch nicht fressen… Vielleicht geht es euren Hunden genauso… Wir hoffen, dass es sich nach ein paar Tagen wieder legt.“

Und auch eine weitere Frau berichtet in den Kommentaren von ihrem Erlebnis: „Hatten wir vorletztes Wochenende. Richtig schlimm. Was immer da in den Rheinauen Leckeres am Wegesrand gab, es hat ihr nicht gut getan. Das war tatsächlich mega-heftig und ich konnte nicht mal sehen, an was sie da geschnuppert/ geleckt hat. Jetzt ist es wieder gut. Aber Tierarzt, Spritze mit Aufbaukram und Darmsarnierungspaste. Vier Tage war sie nicht gut beieinander.“

Hund in NRW: Besitzer teilen Erlebnisse

Und es gibt noch einen weiteren Erfahrungsbericht in den Kommentaren: „Die Erfahrung machten wir leider kürzlich auch bei unserem Hund und bei uns selber… liefen am Wegesrand einer Wiese entlang – unser Hund verhielt sich seltsam. Anders als sonst. Da sahen wir lauter weißes, klebriges Zeug an seinen Pfoten, an unseren Schuhen. Was auch immer das war – wir bekamen es kaum von den Pfoten unseren Schuhen und Hosenbeinen ab.“

Hunde-Halter in NRW sollten in diesen Tagen also besonders vorsichtig bei der Gassi-Runde mit ihrem geliebten Vierbeiner sein.