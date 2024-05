Hund auf A1 in NRW ausgesetzt: Jetzt enthüllen Tierpfleger dramatische Folgen

Sein Schicksal bewegt Tierfreunde aus ganz NRW. Hund Rudi ist am 23. April auf der A1 in Ascheberg (NRW) ausgesetzt worden – einfach angebunden an einer Leitplanke der Autobahn Richtung Bremen. In welch fürchterlichen Verfassung der Vierbeiner gefunden wurde, erfährst du hier >>

Der bemitleidenswerte Hund kam zu den Tierfreunden Lüdinghausen. Eine Mitarbeiterin des NRW-Tierheims kümmert sich seitdem rührend um den verlassenen Yorkshire-Terrier-Rüden. Sein Zustand geht Tierfreunden unglaublich nahe.

Hund auf A1 in NRW ausgesetzt: „So viel durchgemacht“

„Rudis gebrochenes Hundeherz braucht aktuell viel Liebe und gute Erfahrungen und eine umfangreiche medizinische Behandlung“, fassen die Tierfreunde Lüdinghausen eine Woche nach dem Fund der Fellnase auf der NRW-Autobahn zusammen. Ihm sei anzumerken, dass er einiges durchgemacht habe. Die gute Nachricht: Seinen Lebensmut habe Rudi offensichtlich nicht verloren.

Mehr Aktuelles: Tierheim in NRW sieht Hund und verliert die Fassung: „Ohne Sinn und Verstand“

Doch seine schreckliche Autobahnerfahrung habe deutliche Folgen: „Für Rudi ist im Moment einfach nur wichtig, nicht alleine zu sein.“ Nur verständlich, nachdem seine Besitzer ihn einfach herzlos zurückgelassen haben. „Es bricht einem das Herz. Ich hoffe, dass er alles gut übersteht und dann in ein Zuhause kommt, wo er geliebt wird“, sagt eine erschütterte Tierfreundin.

NRW-Tierheim bittet um Hilfe

Zum Glück hat Rudi in seiner Pflegestelle nicht nur menschliche, sondern auch tierische Gesellschaft.

Rudi hält es allein gerade nicht aus. Foto: Tierfreunde Lüdinghausen

Alle hoffen nun, dass der bemitleidenswerte Hund schnell wieder auf die Beine kommt. Um die Behandlung zu finanzieren, bittet das NRW-Tierheim weiter um Spenden (hier geht es zum Spendenportal).

Mehr Themen:

Außerdem bitten die Tierfreunde Lüdinghausen um Hinweise, die zu den Besitzern führen, die Rudi einfach zurückgelassen haben. Du erkennst den Hund oder hast etwas gesehen? Dann melde dich bitte unter der Nummer 02598-9292532 oder per Mail an kontakt@tierfreunde-luedinghausen.de. Mittlerweile ist sogar eine hohe Belohnung ausgesetzt. Mehr dazu hier >>>