Holzwickede (NRW): Schüsse reißen Anwohner aus dem Schlaf ++ 65 (!) Kugeln treffen Wohnhaus

Es ist eine beschauliche Siedlung im Kreis Unna (NRW). Doch nach dieser Nacht geht die Angst in der Wilhelmstraße in Holzwickede die Angst um.

Denn gegen 3 Uhr haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen das Feuer auf ein Wohnhaus eröffnet. Bilder vom Tatort in Holzwickede zeigen, wie die Hauseingangstür sowie ein Fenster von dutzenden Kugeln durchsiebt worden sind. Der „WDR“ berichtet von rund 65 Schüssen.

Holzwickede (NRW): Schüsse aus Maschinenpistole

In dem Haus sollen sich nach Informationen der „Bild“ zum Zeitpunkt der Tat vier Personen aufgehalten haben, ein Ehepaar und die gemeinsamen Kinder. Verletzt wurde bei dem Angriff mit einer scharfen Waffe zum Glück niemand, wie die Polizei Dortmund klarstellte. Doch es ist kaum auszudenken, was passiert wäre, hätte sich zum Zeitpunkt der Tat zufälligerweise einer der Bewohner im Eingangsbereich oder auf der Gästetoilette befunden.

Eine Mordkommission hat nun die Ermittlungen aufgenommen und muss die Hintergründe der Tat aufklären. Wegen der hohen Zahl an Schüssen geht die zuständige Staatsanwältin nach Angaben der „Bild“ davon aus, dass eine Maschinenpistole oder eine andere vollautomatische Waffe eingesetzt worden sein muss.

Führt die Spur ins Rocker-Milieu?

Doch wem galt die heftige Attacke? „Es steht im Raum, dass einer der Hausbewohner Bezüge ins Rockermilieu haben könnte“, so die Staatsanwältin gegenüber der Zeitung. Die Spur führt also offenbar in die organisierte Kriminalität. Ein Schock für die gesamte Nachbarschaft.

Die Staatsanwältin wertet die Tat bislang als Bedrohung sowie als Verstoß gegen das Waffengesetz und Sachbeschädigung. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise. Du hast zum Zeitpunkt der Tat in Holzwickede etwas Verdächtiges beobachtet oder kannst Angaben zu den Schützen machen? Dann melde dich bitte bei der Polizei Dortmund unter der Nummer: 0231/132-7441.