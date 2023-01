Hochzeit im Ruhrgebiet: HIER gehen die meisten Ehen zu Bruch – nur in einer NRW-Stadt kracht es häufiger

Bei einer Hochzeit versprechen sich Paare die ewige Treue – „in guten wie in schlechten Zeiten“, wie es so schön heißt. Doch viele können den Schwur dann doch nicht bis an ihr Lebensende halten. Die Scheidungsquote spricht da eine eindeutige Sprache.

Interessant: Die Zahlen sind regional äußerst unterschiedlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass du nach deiner Hochzeit die Scheidung einreichst, liegt insbesondere in einer Ruhrgebiets-Stadt besonders hoch.

Hochzeit im Ruhrgebiet: HIER gehen die meisten Ehen zu Bruch

Gleich drei NRW-Städte haben es in einem traurigen Ranking des Magazins „Betrugtest.com“ in die Top Ten geschafft. Demnach rangiert Mönchengladbach aktuell auf Rang 9 der Städte mit der höchsten Scheidungsquote. Bei 822 Eheschließungen hatte die NRW-Stadt 519 Scheidungen zu verzeichnen (Quote: 0,63).

Die Ruhrgebiets-Stadt mit der höchsten Scheidungsquote ist Duisburg. 1.280 Hochzeiten stehen 918 Scheidungen gegenüber (Quote: 0,72). Damit teilt sich Duisburg den dritten Platz mit Ludwigshafen am Rhein. Nur in einer Stadt in NRW lassen sich verhältnismäßig noch mehr Paare scheiden.

Hochzeit: Düstere Zahlen in NRW-Stadt

Die Rede ist von Krefeld. In der Stadt am Niederrhein feierten 700 Paare ihre Hochzeit. Demgegenüber stehen satte 554 Scheidungen (Quote 0,79). Noch mehr Ehen gingen verhältnismäßig nur in Neumünster (Schleswig-Holstein) zu Bruch. 253 waren es in der Scheidungshauptstadt 2022 bei 268 Hochzeiten (Quote: 0,94).

Die Platzierungen weiterer Ruhrgebietsstädte:

Oberhausen: Platz 21 – Quote: 0,53

Hagen: Platz 22 – Quote: 0,53

Dortmund: Platz 30 – Quote: 0,50

Herne: Platz 31 – Quote: 0,49

Essen: Platz 43 – Quote: 0,45

Mülheim Platz: 48 – Quote: 0,44

Gelsenkirchen: Platz 50 – Quote: 0,44

Recklinghausen: Platz 58 – Quote: 0,43

Bochum: Platz 69 – Quote: 0,41

Bottrop: Platz 84 – Quote: 0,38

Die Daten beruhen auf Angaben der Statistikämter der Länder und des Bundes aus 130 Städten aus dem Jahr 2021. Bundesweit lag die Scheidungsquote nach Angaben von „statista.de“ bei 0,39. Das heißt, dass auf eine von rund 3 Ehen im Durchschnitt eine Scheidung kam. Die Quote ist seit einem Zwischentief im Jahr 2018 (Quote: 0,33) stetig gestiegen. Das Allzeithoch lag allerdings im Jahr 2005 (Quote: 0,52). 1960 lag die Quote bei knapp noch bei nur 0,11.