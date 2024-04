Ruhrgebiet: „Anzeigenhauptmeister“ schaut genau hin – HIER gibt es die meisten Denunzianten

Er ist seit einigen Wochen nicht nur im Ruhrgebiet in aller Munde: der sogenannte „Anzeigenhauptmeister“ Niclas Matthei. Der 18-Jährige fühlt sich berufen, Falschparker in ganz Deutschland anzuzeigen, kam so alleine im letzten Jahr auf rund 4000 getätigte Anzeigen.

Was für Matthei stolze Berufung ist, ist für andere Menschen reine Schikane und Selbstdarstellung. Viele sündigen selbst mal beim Parken, würden deshalb auch andere Falschparker nicht anschwärzen. Gerade im Ruhrgebiet scheinen sich an diesem Thema die Geister zu scheiden. So gibt es in einer Pott-Stadt besonders viele Denunzianten – in einer anderen schauen die Menschen eigentlich immer weg.

Ruhrgebiet: „Anzeigenhauptmeister“ wäre stolz auf diese Stadt

Wer wie der „Anzeigenhauptmeister“ Mitmenschen im Straßenverkehr wegen Falschparkens melden möchte, kann das auf der Internet-Plattform „weg.li“ am besten tun. Anhand einer Auswertung der Daten der Website lässt sich daher ableiten, in welcher Stadt im Ruhrgebiet die meisten Denunzianten leben – und wie oft es zu Anzeigen durch andere kommt.

Einem aktuellen Ranking zufolge gibt es zwei Städte im Ruhrgebiet, in denen Parksünder auf der Hut sein müssen. So leben in Essen zwischen den Jahren 2020 und 2024 783 aktive Meldern und Melderinnen, die bei „weg.li“ registriert sind – auf 10.000 Einwohner macht das eine Quote von 13 „Anzeigenhauptmeistern“.

Aber: Essen ist nicht die Stadt, von der aus am meisten Falschparker gemeldet werden. Die ist laut Ranking Bochum, wo von 2020 bis 2024 6161 Anzeigen gestellt worden sind – insgesamt 168 pro 10.000 Einwohner.

Ruhrgebiet: Hier haben es Falschparker leicht

In einer Stadt im Ruhrgebiet haben Verkehrssünder dagegen leichtes Spiel. So landet Gelsenkirchen im deutschlandweiten Ranking in beiden Bereichen auf den hinteren Rängen.

Mit gerade einmal 73 aktiven Meldern auf „weg.li“ kommen auf 10.000 Einwohner in Gelsenkirchen nur drei registrierte Denunzianten. Entsprechend wenige Anzeigen gehen auch ein: Zwischen 2020 und 2024 wurden 1380 Anzeigen gegen Falschparker gestellt, also 52 auf 10.000 Einwohner.

Die meisten „Anzeigenhauptmeister“ in NRW hat übrigens Düsseldorf, wie das von „Spielbank.com“ erstellte Ranking belegt. Mit 1365 registrierten Meldern liegt die Stadt auf dem dritten Platz im bundesweiten Vergleich – allerdings kommt das noch lange nicht an Spitzenreiter Hamburg mit 6775 Denunzianten heran.