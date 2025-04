Kein Liebesglück in NRW? Nirgends in Deutschland gibt es so viele Scheidungen wie HIER

Liebe kann sooo schön sein! Doch, was ist, wenn man nach der Hochzeit dann feststellt, dass es doch nicht so ganz passt? Immer häufiger lassen sich Paare dann wieder scheiden. In einer Stadt in NRW ist es besonders heftig.

Traurige Statistik: Eine Auswertung der Anwaltskanzlei Larverseder in München zeigt, dass 2023 in Deutschland insgesamt circa 129.000 Ehen geschieden wurden. Das berichtet die „Bild“. Die Scheidungsquote ist seit 1960 von 11 auf satte 35,7 Prozent gestiegen! Auch in NRW lassen sich immer mehr Menschen von ihrem Partner scheiden.

Leverkusen ist trauriger Rekordhalter

Gründe für die immer häufiger vorkommenden Scheidungen sind unter anderem die finanzielle Unabhängigkeit der Frauen. „Früher haben mehr Ehen zumindest nach außen gehalten, weil es für die Frauen gar nicht anders ging“, erklärt Anwältin Julie Wittenstein aus Leverkusen.

Und Leverkusen ist auch trauriger Rekordhalter, wenn es um Scheidungen geht. Von 100 Ehen werden 91 hier wieder geschieden! Ist die NRW-Stadt etwa so unromantisch? „Wir wissen nicht, warum die Quote hier so hoch ist“, sagt Ruth Reimann. Sie ist Direktorin des Amtsgerichts Leverkusen.

In NRW wird sich häufig geschieden

Doch nicht nur in Leverkusen wird sich häufig geschieden. Generell ist NRW eine Scheidungshochburg. In Duisburg zum Beispiel werden über die Hälfte der Ehen wieder gelöst. Krefeld kommt auf 62 Scheidungen bei 100 Ehen.

