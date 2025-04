Ruhrgebiet: Herzschmerz-Alarm! Leben HIER die meisten Fremdgeher?

Regelmäßige Dates, das Ausleben romantischer Fantasien, eine offene Kommunikation und gemeinsame Urlaube – jedes Paar hat wohl sein eigenes Geheim-Rezept für eine dauerhaft funktionierende Beziehung. Vor allem der Alltag kann dabei ein echter Liebes-Killer sein!

Steigt die Unlust an der Partnerschaft, so neigt der ein oder andere leider dazu, sich anderweitig umzusehen, bevor er der Beziehung ein offizielles Ende setzt. Doch wo neigen die Partner am ehesten zum Fremdgehen? Eine Statistik bringt jetzt das ernüchternde Ergebnis. Denn auch im Ruhrgebiet haben die Bewohner einer Stadt in Sachen Seitensprung die Nase ganz weit vorne.

Ruhrgebiet: HIER leben die meisten Fremdgeher

Die „Bild“ hat für die Untersuchung die Google-Suchanfragen aus den 30 größten deutschen Städten zu Stichwörtern wie „Seitensprung“, „diskrete Treffen“ oder „Affärenforum“ untersucht. Dabei kristallisierte sich eine Großstadt als Spitzenreiter in Sachen Fremdgehen heraus: die baden-württembergische Stadt Augsburg. Von 100.000 Google-Nutzern suchten hier durchschnittlich satte 367,9 Personen nach den genannten Begriffen. Dicht gefolgt von Frankfurt am Main (354,9).

Schon auf Platz drei folgt die erste NRW-Stadt. Ausgerechnet in Wuppertal haben rund 288,1 Personen pro 100.000 Google-Nutzern scheinbar Lust auf ein Abenteuer – nur nicht mit ihrem eigentlichen Partner. Gleiches gilt für die NRW-Metropole Bonn (243,4). Doch auch eine Stadt aus dem Ruhrgebiet hat es in die Top 10 der Fremdgeh-Städte geschafft.

Auch diese Ruhrgebiets-Städte sind dabei

Auf Platz acht taucht ausgerechnet Gelsenkirchen auf. Mit 225,7 Personen hat man auch hier Lust auf mehr. Nur wenige Plätze dahinter taucht sogar noch eine weitere Ruhrgebietsstadt im Bild-Ranking auf: Dortmund. Satte 200,5 Personen pro 100.000 Google-Nutzer wollen hier zumindest in der Theorie alles zum Thema Fremdgehen erfahren.

Duisburg dagegen landet mit 188,6 Personen gerade mal auf Platz 14. Außerhalb des Ruhrgebiets spielt man auch in Aachen (190,0), Köln (176,3) und Münster (162,7) mit dem Gedanken auf ein Schäferstündchen hinter dem Rücken des eigenen Partners. Bleibt nur zu hoffen, dass die überwiegende Mehrheit damit nur seine sexuellen Fantasien anregen will – und sie ihre Fremdgeh-Gedanken am Ende nicht in die Tat umsetzen.