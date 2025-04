Hund in NRW landet in Klinik – Tierärzte offenbaren Außergewöhnliches! „Gleicht einem Lottogewinn“

„Aktuell sind wir gerade wirklich sehr hilflos mit unserem Hund Bruno“, offenbart Rebecca Plinius aus Moers (NRW) gegenüber DER WESTEN. Seit dem 14. März ging es mit dem Rüden immer weiter bergab. „Bruno ging es zunehmend schlechter, er verhielt sich apathisch, reagierte nicht mehr auf uns und machte einen superschlechten Eindruck“, erinnert sich seine Besitzerin.

Von der Tierärztin ging es für Plinius und ihren Mann sofort in die Tierklinik nach Asterlagen. Ein Ultraschall brachte plötzlich die schockierende Gewissheit: Der zweieinhalbjährige Hund aus NRW hatte Blut in seinem Bauch. „Uns blieb nur die Wahl Bruno aufschneiden lassen oder er würde in den nächsten Stunden sterben“, offenbart die Hundebesitzerin. Das Paar entschied sich für die OP. Doch was die Ärzte dann erzählen, macht einfach nur sprachlos.

Hund in NRW: OP bringt es ans Licht

Denn nicht mal eine halbe Stunde, nachdem die Ärzte in Asterlagen den Rüden aufgeschnitten hatten, erhielten sie erstaunliche Gewissheit über seine Symptome. „Es stellte sich heraus, dass unser Rüde eine Gebärmutter hat! Diese Gebärmutter ist perforiert und war verantwortlich für das Blut im Bauchraum.“

Nicht nur Familie Plinius war ob dieser Offenbarung sprachlos. „Die Ärzte in Asterlagen und auch alle Ärzte, die wir danach noch aufgesucht haben, haben einen so ‚außergewöhnlichen‘ Fall noch nie gehabt. Eierstöcke wurden hier vergeblich zunächst gesucht, da Bruno aber Hoden hatte, lässt dies darauf schließen, dass er keine Eierstöcke besitzt.“

Entdeckung scheint einem Lottogewinn zu gleichen

Für die Besitzer des Hundes aus NRW ein riesiger Schock. „Ein Transgender-Hund (bei Bruno handelt es sich um einen intersexuellen Hund, auch Hermaphrodit oder Zwitter genannt. Solche Tiere weisen sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane auf, Anm. d. Red.) gleicht wirklich einem Lottogewinn“, so Rebecca Plinius gegenüber DER WESTEN.

Auch wenn Bruno die Operation in Asterlagen gut überstanden hatte, kam es wenig später zu weiteren Komplikationen.