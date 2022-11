Hochzeit in NRW: Experten küren schönste Städte für den Antrag – HIER sagen Verliebte am liebsten „Ja“

Beim Antrag sollte alles stimmen. Der passende Anlass, die richtigen Worte und auch ein romantischer Ort können zwischen dem „Ja“ und „Nein“ des jeweiligen Partners entscheiden. In NRW gibt es nicht nur malerische Orte für eine Hochzeit, sondern offenbar auch den perfekten Ort, um dem oder der Angebeteten die alles entscheidende Frage zu stellen.

Eine Stadt in NRW hat in einem neuen Ranking nun Platz eins der besten Orte für einen Antrag belegt.

Hochzeit in NRW: Hier sagt sie bestimmt „ja“

Natürlich ist es Ansichtssache, welcher Ort sich am besten für einen Antrag eignet. Viel Pärchen haben ihre ganz persönlichen Plätze, die ihnen etwas bedeuten. Vielleicht ist es die Parkbank, auf der die Freundin saß, als sie zum ersten Mal ihren Zukünftigen erblickte. Oder es ist das Café, in dem sich die beiden zum Blind Date getroffen haben.

Doch vorrangig basierend auf Google, Pinterest und TripAdvisor hat „Club Med“ nun ein Ranking der „schönsten deutschen Städte für einen Heiratsantrag“ erstellt. Die Seite legt hier vor allem Wert darauf, ob es dort schöne Restaurants, Hotels oder Sehenswürdigkeiten gibt, die es für einen romantischen Städtetrip braucht.

Ganz vorne mit dabei ist Düsseldorf. Als einzige NRW-Stadt – neben Köln – schafft sie es sogar auf den ersten Platz.

Düsseldorf: Deutschlands romantischste Stadt

Düsseldorf sei das „perfekte Reiseziel“ für Verliebte, so „Club Med“. Die Landeshauptstadt hat ein großes Angebot an Hotels und Restaurants zu bieten. Und auch der Ausblick vom Rheinturm sei laut Pinterest-Trenddaten äußerst beliebt. Bei einer Bootstour auf dem Rhein, einem schicken Shopping-Trip auf der „Kö“ oder einem Spaziergang durch die schöne Altstadt könnten sich Paare näherkommen. Und vielleicht klappt’s dann auch mit dem Antrag.

Das sind die zehn schönsten deutschen Städte für den Antrag:

Düsseldorf München Berlin Köln Dresden Freiburg Nürnberg Rostock Leipzig Lübeck

Köln landet zwar nur auf Platz vier, allerdings hebt die Seite hier den „KölnTriangle“ mit seiner Aussichtsplattform hervor. Dort zu zweit stehen und den Sonnenuntergang genießen – wer würde da Nein sagen? Und danach noch ein Liebesschloss an die Hohenzollernbrücke hängen und den Schlüssel in den Rhein werfen.

Als weitere romantische Orte in NRW kämen noch der Drachenfels in Bonn, der Wienburgpark in Münster und auch der Kaisergarten in Oberhausen in Frage. Die komplette Liste findest du auf „clubmed.de“.