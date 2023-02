Hochzeit in NRW eskaliert – Gast schlägt plötzlich auf Radfahrer ein

Die Hochzeit: Ein Tag, der eigentlich gefüllt ist mit Liebe und Harmonie. Doch welche Aggressionen dieser Bräutigam und einer seiner Gäste in NRW verspürte, lässt sprachlos zurück…

Plötzlich hagelte es Schläge statt Liebe: Ein Radfahrer (35) aus NRW wurde mitten in einem Hochzeits-Korso übel zugerichtet. Der Grund ist unglaublich.

Hochzeit in NRW: Radfahrer streckt Arm aus – das soll er bitter bereuen

Am Dienstag (14. Februar) war ein Radfahrer in Iserlohn auf der Baarstraße in Richtung Barendorf unterwegs. Kurz vor der Kreuzung fuhr ein Hochzeits-Korso sehr nah an ihm vorbei. Um sich Platz zu schaffen, streckte er seinen Arm aus.

Daraufhin wurde am nächsten PKW der Spiegel eingeklappt. An der Kreuzung Seilerseestraße hielt das Auto schließlich neben dem Radfahrer an. Unfassbar: Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs mit Dortmunder Kennzeichen rief ihm zu, dass er ihn totschlagen würde, wenn heute nicht sein Hochzeitstag sei!

Hochzeit in NRW: Gast schlägt Radfahrer mit der Faust ins Gesicht

Das Zuschlagen übernahm dann ein Gast für ihn: Der Fahrer aus einem weißen Auto stieg aus, schlug dem Radfahrer mit der Faust ins Gesicht! Das Fahrrad fiel um. Als das Opfer versuchte, mit seinem Handy die Kennzeichen zu fotografieren, schlug der unbekannte Täter erneut auf ihn ein. Dabei wurde seine Sonnenbrille beschädigt. Anschließend fuhr der Korso weiter Richtung Kalthof. Dieser war dem Opfer bereits zuvor im Bereich Hemberg aufgefallen.

Der mutmaßliche Bräutigam ist zwischen 25 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 180 Meter groß, hat dunkelbraune kurze Haare, ist stabil gebaut, trug einen dunklen Smoking und ein weißes Hemd. Der mutmaßliche Schläger wird ebenfalls auf 25 bis 35 Jahre geschätzt, ist 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat kurze, gegelte und blondgefärbte Haare, trug ebenfalls einen dunklen Smoking und ein weißes Hemd.

Hochzeit in NRW: Polizei auf der Suche nach Zeugen

Eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Bedrohung, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Du hast etwas gesehen und kannst Angaben zum geschilderten Vorfall machen? Dann melde dich bei der Wache Iserlohn unter der Telefonnummer 02371 / 9199-0.